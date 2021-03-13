SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın - Son Dakika

SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın

13.03.2021 10:46

Özel sporculardan Fransa'da 4 altınANKARA, (DHA) - Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın 7 madalya kazandı.

Özel sporculardan Fransa'da 4 altın

ANKARA, (DHA) - Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın 7 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nantes kentinde devam eden organizasyonda Esra Bayrak iki altın madalyanın sahibi oldu. Esra, uzun atlamada 5.49'luk, 60 metrede de 8.13'lük derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu Esra Bayrak, dördüncü kez 60 metrede Avrupa salon şampiyonu olarak rekora imza attı.

Özel sporcu Edanur Akın ise 3 bin metre yürüyüşte 24.16.23'lük derecesi ile Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 60 metrede 9.05 ile 4'üncü sırada yer aldı. Kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın ve Muhsine Gezer'den oluşan Türkiye Özel Sporcular Milli Takımı, Fransa ve Ukrayna'yı geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Fatma Damla Altın, 60 metre engellide 11.49'luk derecesiyle gümüş, uzun atlamada ise 5.04 metreyle bronz madalya aldı. Muhsine Gezer ise 800 metrede 2.39.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 800 metrede Oğuz Türker dördüncü, Emrah Öztürk ise 6'ncı sırada yarışı bitirdi. Kadınlar gülle atmada Mihriban Korkmaz Avrupa dördüncüsü olurken, bir diğer milli sporcu Eda Yıldırım 5'inci sırada yer aldı.

Milli takım kafilesi Ensar Kurt, özel sporcuların madalya almaya devam edeceklerini belirterek, "Özel sporcularımız tarih yazıyorlar, şampiyonada bugün dört kez İstiklal Marşı'mızı okuttular. Ne mutlu bize ki İstiklal Marşımızın kabul ediliş tarihi olan 12 Mart'da Fransa'da dört kez İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinlettik. Özel sporcularımız madalyalarını aziz şehitlerimize armağan ettiler ve kahraman şehitlerimizi asker selamı ile selamladılar. Şampiyonada ilk iki günde 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmış olduk. Özel sporcularımızın madalya almaya devam edeceğine inanıyorum? dedi.

SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın
SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın
SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın
SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın

Atletizm, Fransa, Altın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti         
09:57
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
09:25
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei