Son Dakika Haberleri: SPOR Özer Özdemir'in hayali milli takım
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Özer Özdemir'in hayali milli takım

4 dakika önce

SPOR Özer Özdemir'in hayali milli takımMurat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Yeni Malatyaspor'un yeni transferi 21 yaşındaki sağ bek Özer Özdemir, Milli takım hayalim var. U18'e kadar oynamıştım. İnşallah A Milli Takım'da da oynarım. dedi.

SPOR Özer Özdemir'in hayali milli takım, System.String[]
SPOR Özer Özdemir'in hayali milli takım
Murat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Yeni Malatyaspor'un yeni transferi 21 yaşındaki sağ bek Özer Özdemir, Milli takım hayalim var. U18'e kadar oynamıştım. İnşallah A Milli Takım'da da oynarım. dedi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'un Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği sağ bek Özer Özdemir de takımının kampına katılarak ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer Özdemir, Çok memnun oldum buraya geldiğim için. Kariyerime yardımcı olacak bir kulübe geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum, inşallah olmaya devam ederim. Antrenmanlarda ve kampta elimizden geleni yapıp sonuçlarını almak istiyoruz. Şu anda tek düşüncemiz bu dedi.
Yeni Malatyaspor'un UEFA Kupası'na da katılmasının kendisi için büyük bir tecrübe olacağını aktaran Özdemir, Herkesin bildiği gibi Avrupa Ligi çok büyük bir lig. Kariyerli takımların gittiği bir lig. Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz diye konuştu.
Özer Özdemir milli takım hayali olup olmadığı ile ilgili soruya da, Milli takım hayalim var. U18'e kadar oynamıştım. İnşallah A Milli Takım'da da oynarım diye cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:56 Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir, Malatyaspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar 8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Sorular nasıl çalındı ben de merak ediyorum HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 20:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Özer Özdemir'in hayali milli takım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]