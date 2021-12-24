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SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

24.12.2021 10:54

Yukatel Kayserispor maçının ardından (1)Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor maçının ardından (1)

Taha AYHAN/ MALATYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

HİKMET KARAMAN: 2-0'DAN GERİYE DÖNÜŞ ÇOK ÖNEMLİ

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, oyun başladığında yedikleri gole kadar oyunu kontrol altına aldıklarını, hem geriden oyun kurarken, hem de hücum organizasyonlarında pozitif olduklarını gördüğünü belirterek, "Fakat ayağımızdaki topu çok net, çok rahat kullanacağımız topu kaptırdık 1-0. 8-9 dakika sonra 2-0 geldi ve içeriye 2-0 gittik. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Belki bizim için riskli bir durumda ama oyuna giren Gavranovic ve Mustafa oyuna inanılmaz golleriyle, hem de performanslarıyla katkı yaptı. Aslında ilk devrenin bitiminde Onur'un kale direğine kadar girip çıkardığı top gol olsa, 2-1 ile içeriye girsek belki ikinci yarı biraz daha farklı, bol goller de seyredebilirdik ama 2-0'dan geriye dönüş çok önemli. 2-2'den sonra Mame'nin pozisyonu var. Şunu unutmamak lazım; empati yaptığında evet, Malatyaspor çıkış arıyor, biz hem aradaki puan farkını tutmak istiyoruz, hem de yukarıları yakalamak istiyoruz. Nihayetinde 2-0'dan geri dönüş yapıp, orada beraberliği almakta bizim açımızdan olumlu. Çünkü Pazartesi evimizde oynayacağımız Sivasspor maçı var. 10'uncu, 11'inci sıralardaki takımlarında puanları bir maçlık puan var. Orada alacağımız 3 puan ile ikinci yarıya da eksik bölgelerimizi en iyi şekilde doldurup taraftarın istediği ve bizim de istediğimiz skorları alabilen, iyi bir seriyi yakalayabilen bir takım olmak istiyoruz" dedi.

SUMUDİCA: YÜZDE YÜZ DEĞİL YÜZDE 1000 VERİLMEMİŞ PENALTIMIZ VAR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmada iki farklı yarı seyrettiklerini kaydederek, "İlk yarı çok pozisyonumuz oldu iki gol attık. İkinci yarı 5-6 pozisyonumuz vardı hatta bir de es geçilen penaltımız vardı ama skor üretemedik. 2-0'u bulduğunuz zaman oyunu kapatmalısınız. İki ortadan iki gol yemek mümkün değil. 4-5 tane de net pozisyonumuz vardı final paslarının biraz daha doğru verilmesi gerekiyordu. Bunları da yapıp skor üretemedik. Şimdi televizyonda seyrettim penaltı pozisyonunu yüzde yüz değil yüzde 1000 verilmemiş penaltımız var" diye konuştu.

"FUTBOLCULARIMIN NASIL AĞLADIĞINI GÖRMESİNİ İSTERDİM"

Sumudica, 2-0 öne geçtiklerini ve bunun üzerine birçok pozisyon bulduklarını, buldukları pozisyonların üzerine 3'üncü golü de bulmadıkları zaman futbolun cezalandırdığını söyledi. Karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili soruya Sumudica, "Duydum, dışarı çıktım herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Hakeme yardımcı olmaya çalıştım, herkesi sakinleştirdim kimsenin büyük bir hata yapmasını istemedim ama hakemin maçtan sonra soyunma odasına gelip futbolcularımın nasıl ağladığını görmesini isterdim. Haddadi, 'ben bir metre Mounir'in arkasındaydım eğer bu penaltı değilse ben futbolu bırakacağım' dedi. Dokuz maçtır buradayım bir kere bile hakemin Malatya için VAR'a gittiğin görmedim. Şimdi duyuyorum VAR hakemi bir alt ligin hakemiymiş. Hüseyin Göçek'i daha önceden de biliyorum. Eğer karar veremediysen, net değilsen VAR'a gitmelisin. Ayrıca VAR'da seviye olarak çok yüksek bir hakem olmadığını biliyorsan, yeni bir hakem olduğunu biliyorsan VAR'a gelip penaltı kararını kendin vermelisin. Niye her şey Malatya'ya karşı geliyor. Eğer pozisyonda karar verilememişse neden takdir haklarını karşı taraf için kullanıyor hakemler. Futbolcular bunu hissediyor. Şimdi oyuncularım bana soruyor. Nasıl oluyor da birisi gelip bizim bütün çalışmalarımızı elimizden çalıyor. Hakemlere hakaret etmek veya onlara karşı bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunu bedelini ben ve oyuncularım ödeyebilir ama büyük bir Anadolu şehri bunun bedelini ödeyecek bu hiç normal değil. Eğer bu pozisyon Türkiye'deki büyük takımlardan birisinde olsaydı düşünüyor musunuz ki hakem VAR'a gidecekti, gidecekti niye Malatya için gitmiyor? Herkes hata yapabilir ama hak ettiğimizi verin" dedi.

SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
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