Spor palandöken'de kar voleybolu turnuvası - Son Dakika

SPOR Palandöken'de kar voleybolu turnuvası

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)-

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, kar voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapıyor. 5 ilden 120'ye yakın sporcunun katıldığı turnuvada final maçları yarın oynanacak.

Palandöken'in tanıtımı ve kar voleyboluna olan ilgiyi artırmak için Voleybol Temsilciliği tarafından düzenlenen kar voleybolu turnuvası, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Rize'den gelen ekiplerin katılımıyla bugün başladı. 22 erkek, 6 kadın takımının katıldığı turnuvanın final maçları yarın yapılacak. Final maçları sonrası birinci olan takım oyuncularına yarım, ikinci olan takım oyuncularına çeyrek, üçüncü olan takıma ise gram altın ödül olarak verilecek.

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği turnuvada amaçlarının Palandöken'i tanıtmak olduğunu söyledi. Güzel bir havada maçların oynandığını belirten Gültekin, bir amaçlarının da kar voleybolunun yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ

-Palandöken'de kar voleybolu

-Maçlardan genel ve detaylar

-Maçı izleyen vatandaşlar

-Voleybol temsilcisi Aytekin Gültekin ile röportaj

(FOTOĞRALI)