SPOR Pandemi sürecinde ilk golf turnuvası - Son Dakika

SPOR Pandemi sürecinde ilk golf turnuvası

Pandemi sürecinde ilk golf turnuvasıNamık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Lykia World Links Golf Sahası'nda, koronavirüs salgını normalleşme sürecinin ilk golf turnuvası yapıldı.

Pandemi sürecinde ilk golf turnuvası

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Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Lykia World Links Golf Sahası'nda, koronavirüs salgını normalleşme sürecinin ilk golf turnuvası yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Lykia Links Classis Golf Turnuvası, bir gün sürdü. Turnuvaya yerli ve yabancı toplam 40 amatör golf sporcusu katıldı. Turnuva sonunda Brian Hasson birinci, Geoff Pocuf ikinci, Brian Waite ise üçüncü oldu.

Erkeklerde en iyi atışı Şehmuz Işık, kadınlarda ise Tina Wolumbek yaptı. Dereceye giren golfçülere ödülleri, otelin sahibi Attila Silahtaroğlu tarafından verildi.

Manavgat, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Pandemi sürecinde ilk golf turnuvası - Son Dakika
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