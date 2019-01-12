Spor Paralimpik Sporcular İçin Özel Proje Hazırladılar

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Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Burası Arabistan mı?

Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Alberth Elis: Fenerbahçe Çok Büyük Bir Takım