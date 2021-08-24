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SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde - Son Dakika

SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde

24.08.2021 02:16

SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefindeNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek olan16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular Zübeyde Süpürgeci, Oğuz Akbulut, Mihriban Korkmaz,...

SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek olan16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular Zübeyde Süpürgeci, Oğuz Akbulut, Mihriban Korkmaz, Havva Elmalı, Esra Bayrak, Hakan Cira ve Fatma Damla Altın açıklamalarda bulunarak hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi.

Milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, oyunlar için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade ederek, 'Hedefim tekerlekli sandalye atletizm branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmak. Oyunların bir yıl ertelenmesinin ardından çalışmalarımıza evde devam ettik. Oyunlar için yoğun bir dönem geçirdik. Hazırlık süreci benim için çok uzun oldu. Tokyo'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2016 Rio'ya katılmıştım ama madalya alamamıştım. Orada çok heyecanlı ve stresliydim ama şu an daha sakinim. Artık kendime daha çok güveniyorum. Daha önce Avrupa şampiyonu olmuştum. Hedefim Tokyo'da tekerlekli sandalye branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmak. Bu heyecanı yaşamak istiyorum' şeklinde konuştu.

MİHRİBAN KORKMAZ: TÜRKİYE'YE MADALYA İLE DÖNMEK İSTİYORUM

Milli sporcu Mihriban Korkmaz, hedef odaklı çalıştığını vurgulayarak, '2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalya ile dönmek istiyorum. Aynı zamanda bir anneyim, hazırlık süreci benim için çok zor geçti. Bir buçuk yaşında bir kızım var, buna rağmen hedef odaklı çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Dört ay kadar kamptaydım. Kızımı çok göremedim. Ama inşallah buradan madalya ile döneceğim. Biz özel sporcular ailesi olarak bütün kızların madalya almasını çok istiyoruz. Buradan tüm annelerin bizlere dua etmesini istiyorum. Ailemi, kızımı ve Türkiye'yi çok seviyorum' dedi.

OĞUZ AKBULUT: RENGİ NE OLURSA OLSUN MADALYA İLE DÖNMEK İSTİYORUM

Milli sporcu Oğuz Akbulut, koronavirüs sürecinin kendisini kötü etkilediğini belirterek, "Ama biz hedef odaklı antrenmanlarımıza devam ettik. Şükürler olsun ki kazandık ve buraya geldik. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ülkemize madalyalarla döneceğiz. Daha önce Avrupa şampiyonu olmuştum. 2019 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ettim. Burada bir hedefim de kendi derecemi geliştirmek. Rengi ne olursa olsun buradan madalya ile dönmek en büyük hedefim? diye konuştu.

HAVVA ELMALI: BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na giden Türk kafilesinin en genç üyesi olduğunun altını çizen milli sporcu Havva Elmalı, 'Burası benim için önemli bir tecrübe olacak. Tokyo için kotayı doğum günümde almıştım. Katıldığım Avrupa Şampiyonası sonrası hiç durmadım, çalışmalarıma devam ettim. Buraya gelmek benim için hediye oldu. Türk kafilesindeki en genç sporcuyum. Bu benim için çok güzel bir deneyim olacak. Burada elimden geleni yapacağım ama asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak. Ailemi, annemi, babamı ve ağabeyimi çok seviyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HAKAN CİRA: YASMANİ COPELLO BANA ŞANS GETİRSİN DİYE GÖZLÜĞÜNÜ VERDİ

Çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurgulayan Hakan Cira, 'Olimpiyat senesi olduğu için, önce kota yarışlarımız vardı. Kotamızı aldık ve şimdi Tokyo'dayız. Benim yarışım 1 Eylül'de. O zamana kadar biraz zamanımız var. Burada hazırlıklarımıza yine devam edeceğiz. Sonra yarışlarımıza bakacağız. Hedefim Türk bayrağını göndere çekmek. Gözleri arkada kalmasın hepimiz burada en iyi mücadeleyi vereceğiz ve birçok madalya ile döneceğiz, rekor kıracağız madalyada. Gözlüğümü bana Yasmani Copello verdi. Bana şans getirsin diye. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarışta da bunu kullanacağım' şeklinde konuştu.

ESRA BAYRAK: TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE GELDİM

Yaşça rakiplerinden küçük olduğunu belirten milli sporcu Esra Bayrak, 'Rakiplerim benden çok büyükler. Ben buraya Türk'ün gücünü göstermeye geldim. Biraz heyecanlıyım. Korona nedeniyle olimpiyatlar 1 sene ertelendi. Benim için iyi oldu. Rakiplerim benden yaşça büyük olduğu için en genç benim 21 yaşındayım. Çok iyi hazırlandım, inşallah bu yarışta da madalya alıp geleceğim. Türkiye dualarınızı eksik etmeyin. Sizi seviyoruz' dedi.

FATMA DAMLA ALTIN: HEDEFİMİZ MADALYA

Milli para atlet Fatma Damla Altın, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, '18 yaşındayım 2020 Tokyo'da olmaktan çok mutluyum. En iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Hedefimiz tabi ki madalya. En iyi şekilde hazırlandık' ifadelerini kullandı.

SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde
SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde
SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde
SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Paralimpik sporcular Tokyo'da altın madalya hedefinde - Son Dakika


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