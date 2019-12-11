Spor paris'te psg ve galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor paris'te psg ve galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı - Son Dakika

Spor paris'te psg ve galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

6 saat önce

SPOR Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktıPARİS, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

SPOR Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

PARİS, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

Spor paris'te psg ve galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi
Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
04:00 Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Cumhurbaşkanı Zeman'a güven mektubunu sundu - Son Dakika
03:58 Manisa'da sis etkili oldu - Son Dakika
03:56 İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor - Son Dakika
03:48 Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:27 Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:01:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor paris'te psg ve galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]