Spor pedalların efendileri yarın antalya'da yarışacak - Son Dakika

Gökhan HEBEPCİ - Özgür KABAN İSTANBUL,(DHA) -

Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya, 20-23 Şubat tarihlerinde Antalya'nın Doğal Güzellikleri temasıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek Tour of Antalya'da 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi mücadele edecek.

Organizasyon öncesi Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ve Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

BİSİKLETTE OLMASI GEREKEN HER ŞEYİ PARKURLARA EKLEDİK

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlı bir yarış olacağını belirterek, Geçen yıl planladığımız gibi yarışı 2.1 seviyesine çıkardık. Daha büyük, world tur takımlarının katılacağı bir kategoriye geçtik. Antalya'da çok güzel bir yarış olacak. Büyüme potansiyelini gösterebilen ve popüler bir yarış oldu. Bu yıl da bu popülariteyi gördük. 80'in üzerinde takım başvuru yaptı. İçlerinden hem Antalya'nın, hem de bisikletin hedefine uygun takımlar seçtik. Bir world tur takımı, 5 pro takım ve continental milli takımlardan oluşan 29 ekip, 174 sporcuyla yarışı başlatacağız. Bu Uluslararası Bisiklet Birliği'nin üst limiti, üst limitte kapattık ama keşke bazen daha fazla alabilsek diyoruz. Çünkü kıramadığımız takımlar da vardı ama geri çevirmek durumunda kaldık. 4 günlük yarışta yine 4 güzel etabımız var, bisiklette olması gereken her şeyi parkurlara ekledik. Sprinterler için düz parkurlarımız var, genel klasmancılar için tırmanışımız var, güçlü sporcular için çok yokuşlu ve görselliği muhteşem parkurlarımız var. Hava da güzel olursa hep birlikte büyük keyif alacağımız iyi bir yarış olacağını düşünüyorum dedi.

HALKIN İLGİSİNİ ÇEKEBİLMEK İÇİN YARIŞI HALKIN AYAĞINA TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yarışları şehrin içinde düzenleyerek halkın daha çok ilgisini çekmeye çalıştıklarını dile getiren Aydın Ayhan Güney, Halkın ilgisi her geçen yıl artıyor. Bisiklete binen kişi sayısının arttığını da görüyoruz. Bu ilgi daha da büyüyor ve organizasyona katılım da fazla oluyor. Özellikle yarışmada 1-2 tane güçlü Türk sporcumuz varsa çok daha fazla destek veriliyor. Halkın ilgisini çekebilmek için yarışı halkın ayağına, şehrin içine taşımaya çalışıyoruz. Teknik olarak çok zor olsa da, yol kapamak, bir şekilde şehir içinde yarış bitirmek, bunu yapmaya çalışıyoruz çünkü bisiklet insanların spor karşılaşmasına gittiği bir yarış değil, yarışın insanların ayağına gittiği bir organizasyondur. Böyle bir özelliği var. Biz de bunu iyi değerlendirip halkın maksimum ilgisini çekmek için çok reklam ve tanıtım yapıyoruz. Umuyoruz ki bu her sene artarak devam edecek diye konuştu.

HALUK ÖZSEVİM ANTALYA'YI DA, TÜRKİYE'Yİ DE BİSİKLET SPORUNUN LOKOMOTİFİ YAPACAĞIZ

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim ise, Antalya'yı da, Türkiye'yi de bisiklet sporunun lokomotifi yapacağız, bundan da eminim, bu kadar iddialı konuşuyoruz ifadelerini kullandı.

Organizasyon hakkında bilgiler veren Özsevim, bu seneki yarışta farkındalık konusunda 'Kadına Şiddete Hayır' demek için pedalları çevireceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu;

Antalya'ya bu organizasyonu getirmeden önce Aydın Bey ile uzun süreli bir planlama yaptık. Buradaki ana amaç Antalya'nın bisiklet turizminde bir destinasyon olmasını sağlamaktı. Bu kararı verdikten sonra da başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanlarımız ve turizmciler, ciddi bir şekilde bu organizasyonlara sahip çıktılar. Üçüncü yılın sonunda da görüyoruz ki, Antalya'ya gelen takım sayısında artış oldu. Dolayısıyla zaten hedeflediğimiz de profesyonel takımların dışında bireysel bisiklet kullanıcılarının Antalya'ya turizm amaçlı gelmesiydi. Aydın Bey'in de söylediği gibi 2.1 seviyesine ulaşıldı. Üst seviyede hedefimiz buydu. Bunu yakalamış olmak bize büyük bir başarı sağladı. Beni en çok sevindiren tarafı da; Antalya'da bir hayal kurduk ve bütün devlet erkanı olsun, kamu kurumları, sponsorlarımız bu işi çok sahiplendiler. Türkiye'de özel sektörün yaptığı bir organizasyonda 3 yıldır aynı sponsorlarla devam ediyoruz ve büyüyerek gidiyoruz, onların inanılmaz bir katkısı var. Dolayısıyla bu işin önümüzdeki senelerde de büyüyeceği açık, herkes hayatından memnun. Antalya'yı da, Türkiye'yi de bisiklet sporunun lokomotifi yapacağız, bundan da eminim, bu kadar iddialı konuşuyoruz. Çünkü Antalya modelinin tüm Türkiye'ye örnek olması lazım. Başta sayın valimizin yaratmış olduğu o olumlu hava, inanılmaz bir ivmeyle gidiyor. Bu sene bir farklılık daha yapacağız ve profesyonel yarışın dışında Gran Fondo adıyla amatörlere yönelik yarışımız var, onun da kayıtları iyi gidiyor. Sanırım bu sene 1000 rakamlarına yaklaşacağız. Ayrıca pazar günü bizim Tour of Antalya'da ortaya çıkarttığımız bir konsept daha var, farkındalık sürüşü yapıyoruz. Geçen sene yaptığımız farkındalık sürüşünün konsepti "Tarihi eserler bulunduğu topraklarda güzel' idi, bu sene de 'Kadına Şiddete Hayır' demek için pedallarımızı çevireceğiz. Pazar günü bütün bisiklet severlerin katılımlarını, kasklarıyla birlikte o güzel etapta bekliyoruz şeklinde konuştu.

AMACIMIZ HEM HOBİ OLARAK BİSİKLETE BİNİLMESİ, HEM DE SPORCU YETİŞTİRMEK

Antalya bisiklete binen kişi sayısında ciddi bir artış olduğunu sözlerine ekleyen Haluk Özsevim, sözlerini şöyle tamamladı;

Antalya'da 15'e yakın bisiklet kulübü oluştu. Antalya'da salı günü caddeye çıksanız, 100-200 kadar bisiklete binen kişi görürsünüz. Profesyonel olarak Gran Fondo'ya katılan ekip sayısında da artış var, Aydın Bey'in de söylediği gibi, bu bir kültür, bunu yavaş yavaş oluşturacağız ama Antalya'da ciddi miktarda bisiklete binen insan sayısında bir artış var. Bizim amacımız hem hobi olarak binmelerini sağlamak, hem de sporcu yetiştirmek. Yaptığımız bu organizasyonlar eminim ki ileride Türkiye'den de iyi sporcuların yetişmesine vesile olacaktır. Keyifli bir yarış yapacağımıza inanıyorum, herkesi bekliyoruz.

İLK KEZ BİR WORLD TOUR TAKIMI VE BEŞ PRO-KITA TAKIMI KATILACAK

Tour of Antalya'ya 2020 yılında bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. Bu durum organizasyon tarihinde de bir ilk olacak. Yarışın 2020 yılı takımları ise şu şekilde olacak

World Tour Takımı Israel Start- Up Nation (İsrail)

Pro-Kıta Takımı Alpecin - Fenix (Belçika), Sport Vlaanderen - Baloise (Belçika), Bingoal Wallonie Bruxelles (Belçika), Bardiani-CSF-Faizanè (İtalya), Vini Zabu'_Ktm (İtalya).

Kıta Takımı Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Salcano Sakarya Continental Team (Türkiye), Bike Aid (Almanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Bahrain Cycling Academy (Bahreyn), Minsk Cycling Club (Belarus), Tarteletto - Isorex Cycling Team (Belçika), BHS - PL Beton Bornholm (Danimarka), Sidi Ali Pro Cycling Team (Fas), A Bloc CT (Hollanda), Canyon DHB PB Soreen (İngiltere), Kometa - Xstra Cycling Team (İspanya), Akros - Excelsior - Thömus (İsviçre), Cambodia Cycling

Academy (Kamboçya), Vino - Astana Motors (Kazakistan), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Team Sapura Cycling (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), Team Giotti Victoria (Romanya), Adria Mobil (Slovenya).

Milli Takım Rusya Milli Takımı ve Ukrayna Milli Takımı.

ETAPLAR

Dört gün sürecek organizasyonun etap dağılımı şöyle

1. Etap Antalya - Antalya, 149.2 km (20 Şubat 2020 Perşembe)

2. Etap Kemer - Antalya, 165.3 km (21 Şubat 2020 Cuma)

3. Etap Aspendos - Termessos, 101.6 km (22 Şubat 2020 Cumartesi)

4. Etap Side - Antalya, 136.8 km (23 Şubat 2020 Pazar)