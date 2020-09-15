SPOR Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo sözleşme uzattı - Son Dakika

Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo sözleşme uzattı

Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da geçtiğimiz yıl başarılı performans sergileyen ve bu yıl da takımın vazgeçilmezleri arasında olan Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo sözleşmelerini 2023 yılına kadar uzattı.

Hes Kablo Kayserispor 9 futbolcuyu renklerine katarken, geçtiğimiz yıl başarılı performans sergileyen ve birçok kulüpten transfer teklifi alan Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo da kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek sözleşmelerini 2023 yılına kadar uzattı. Sözleşme uzatan her iki futbolcu için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.

PAOK takımından geçtiğimiz yıl transfer edilen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Pedro Henrique 10 golle takımın skorer ismi olmuştu. Gustavo Campanharo da Brezilya ligi ekiplerinden Chapecoense'den Kayserispor'a transfer edilmişti.