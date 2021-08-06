Spor programı "%100 Futbol" TRT Spor'da izleyiciyle buluşacak.

Yorumcu Rıdvan Dilmen'in yer alacağı programda deneyimli isme, Erbatur Ergenekon eşlik edecek. Program haftanın üç günü yayında olacak.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. '%100 FUTBOL' artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerine yer verdi.