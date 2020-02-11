Spor prosinecki: denizlispor maçından galibiyet almak zorundayız - Son Dakika
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Spor prosinecki: denizlispor maçından galibiyet almak zorundayız

6 saat önce

Prosinecki: Denizlispor maçından galibiyet almak zorundayızİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Denizlispor maçından galibiyet almak zorundayız" dedi.

Prosinecki: Denizlispor maçından galibiyet almak zorundayız

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Denizlispor maçından galibiyet almak zorundayız" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, kondisyon çalışmasının ardından pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

PROSİNECKİ: DENİZLİSPOR MAÇINDAN GALİBİYET ALMAK ZORUNDAYIZ

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Robert Prosinecki, idmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hafta sonunda oynanacak mücadelenin kendileri için final niteliği taşıdığını belirten Robert Prosinecki, "Antalyaspor maçı gibi ligdeki durumumuzu belirleyici bir maça çıkacağız. Yukatel Denizlispor maçı bizim için final maçı olacak. Antalyaspor maçında yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Biraz da şans gerekiyor. Ligde son oynadığımız Antalyaspor maçında çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Bu nedenle de galibiyeti alamadık. Hatalarını gidermiş şekilde ve daha kompakt oynamak istiyoruz. Denizlispor maçından galibiyet almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Spor prosinecki: denizlispor maçından galibiyet almak zorundayız

Robert Prosinecki, Denizlispor, Hes Kablo, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
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