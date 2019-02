Spor Putin'in de Buz Hokeyi Oynadığı Rusya'da THY Piste İmza Attı

Spor Putin 'in de buz hokeyi oynadığı Rusya 'da THY piste imza attıTHY, Spartak Moskova Soçi karşılaşmasında buz pistine logosunu kazıttırdıSiyamend KAÇMAZ - MOSKOVA DHADünya çapında gerçekleştirdiği sponsorluklarla adından söz ettiren Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en ünlü buz hokeyi kulüplerinden biri olan Spartak Moskova'nın ana sponsoru oldu. Dün akşam binlerce kişinin stattan izlediği ve milyonlarca kişinin de televizyondan canlı takip ettiği HC Spartak Moskova - Soçi karşılaşmasında buz pistine logosunu kazıttıran THY, Rusya'da günün konusu oldu.PUTİN DE BUZ HOKEYİ OYNUYORRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in de zaman zaman Night Hockey League turnuvasında forma giyerek çıktığı buz pistindeki mücadeleler Rusya'da büyük bir ilgi ile takip ediliyor.Spartak Moskova'nın 3-1 kazandığı karşılaşmayı tribünden izleyen THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı, kırmızı-beyazlıların her pozisyonunda heyecanlanıp yerinde duramadı. Maç sonunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Yardımcı, Spartak'ın iç saha karşılaşmalarının tamamını yerinden izlemeye çalışıyorum. Bu gidişle kendimi deplasman maçlarında da görürsem hiç şaşırmam. Çünkü gerek atmosfer gerekse de yaşanan heyecana ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak katkı sunmak bize gurur veriyor.Spartak Moskova'nın karşılaşmalarını Ortalama 10 bin kişi stattan ve milyonlarca kişi de televizyonu başından canlı izliyor. Böyle bir atmosferde hem formasının üzerinde hem de buz pistinde logomuzun olması bize gurur veriyor. Ayrıca salondaki dev ekranda Türkiye 'yi de tanıtan reklam filmimizin oynatılıp devre aralarında da üzerinde logomuzun olduğu zeplinin uçurulması hiç şüphesiz Türkiye markasına ve turizmimize de katkı sunuyor.Ruslar da artık bizi kendilerinden birisi olarak görüp sahipleniyorlar. Bu yolcu sayımıza da yansıyor. Rusya'da en fazla noktaya uçan ve yolcu taşıyan yabancı havayolu şirketiyiz dedi.Yardımcı, geçtiğimiz günlerde zorlu Moskova derbisinde Spartak ile CSKA Moskova Buz Hokeyi takımları arasında oynanan karşılaşmada da başlama atışını iki olimpiyat madalyası sahibi efsane buz hokeyi oyuncusu Alexander Yakushev ile birlikte yapmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.Rusya'da yabancı havayolu şirketleri arasında en geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları, Moskova, St. Petersburg , Soçi, Ufa, Yekaterinburg Rostov na Donu, Voronej, Kazan, Samara ve Krasnodar 'a direk uçuş yapıyor. Aynı zamanda buradan transit yolcuları da alarak uçuş gerçekleştirdiği dünyanın 300'den fazla noktasına götürüyor.Türk Hava Yolları uzun yıllardır Turkish Airlines World Golf Cup, Turkish Airlines Open, Turkish Airlines Challenge golf turnuvaları ve Avrupa Basketbol Ligi Turkish Airlines Euroleague dahil olmak üzere çeşitli spor etkinlikleri ve takımlarının sponsorluğunu yapıyor.