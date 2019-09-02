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Spor radamel falcao resmen galatasaray'da

3 saat önce

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Radamel Falcao'yu transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

(FOTOĞRAFLI)

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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:33 Kaynak: DHA
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Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
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