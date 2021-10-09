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SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu - Son Dakika

SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu

09.10.2021 15:21

SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup olduMesut MADAN/BURDUR,(DHA) - Burdur'da oynanan Avrupa 15'Li Ragbi Conferans 2'nci Ligi Güney Grubu müsabakasında Türkiye, Andorra'ya 22-12 yenildi.

SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - Burdur'da oynanan Avrupa 15'Li Ragbi Conferans 2'nci Ligi Güney Grubu müsabakasında Türkiye, Andorra'ya 22-12 yenildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Toto Stadyumu'nda oynanan Avrupa 15'li Ragbi Conferans 2. Ligi Güney Grubu müsabakasını Burdur Valisi Ali Arslantaş, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile bin civarında taraftar izledi.Hırvat hakem Ivan Zelic'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Andorra 11-0 önde tamamladı. Müsabakada Türkiye, Andorra'ya 22-12 mağlup oldu.

Maç sonunda açıklama yapan Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "Gönül isterdi ki buradan size bir galibiyet armağan edelim. Buradan ülkemize güzel bir galibiyet armağan edip, Ankara'ya dönmek isterdilk. Önümüzde Sırbistan maçı var. Ben takımımıza inanıyorum. Sırbistan maçına çok güzel bir şekilde hazırlanıp, galibiyeti kazanacağız" diye konuştu.

Türkiye 15'li Ragbi Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 23 Ekim'de Sırbistan Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu
SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu

Andorra, Türkiye, Burdur, Rugby, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu - Son Dakika


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