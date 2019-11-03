Son Dakika Haberleri: Spor ramil guliyev: ms platformu'na destek amacıyla maratona katıldık
Son Dakika Güncel Spor ramil guliyev: ms platformu'na destek amacıyla maratona katıldık

Spor ramil guliyev: ms platformu'na destek amacıyla maratona katıldık

6 saat önce

SPOR Ramil Guliyev: MS Platformu'na destek amacıyla maratona katıldıkElif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU / - Milli atlet Ramil Guliyev, "İstanbul Maratonu'na MS Platformu'nun aracılığıyla destek ve bağış için geldik, koşuyoruz" dedi.

SPOR Ramil Guliyev: MS Platformu'na destek amacıyla maratona katıldık

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU/ - Milli atlet Ramil Guliyev, "İstanbul Maratonu'na MS Platformu'nun aracılığıyla destek ve bağış için geldik, koşuyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'na katılan milli atlet Ramil Guliyev, maraton öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İlk defa İstanbul Maratonu'na katıldığını ifade eden Guliyev, "İlk defa maratona katılıyorum, atmosfer dediğiniz gibi çok güzel. Bugün çok güzel oldu, enerji dolu bir gün oluyor. İstanbul Maratonu'na MS Platformu'nun aracılığıyla destek ve bağış için geldik, koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Maratonu'na Ramil Guliyev ile birlikte katılan MS Platformu Gönüllüleri ve Türkiye MS Derneği Başkanı Melih Tütüncü de halkı etkinliğe davet ederek, "Çok güzel bir koşu oluyor. Ramil ile beraber Türkiye'deki MS hastalarına fizyoterapi ve fizik tedavi sağlanması için buradayız. Halkımızı davet ediyor ve desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Spor ramil guliyev: ms platformu'na destek amacıyla maratona katıldık

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
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