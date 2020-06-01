SPOR Red Bull Chess Masters'da şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

SPOR Red Bull Chess Masters'da şampiyonlar belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Satrancın çıtasını federasyonumuz ile birlikte daha da yukarı taşıyacağızTürkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Turnuvamız, Türk satrancına yeni bir soluk ve heyecan kattıİSTANBUL, - Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red...

SPOR Red Bull Chess Masters'da şampiyonlar belli oldu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Satrancın çıtasını federasyonumuz ile birlikte daha da yukarı taşıyacağız

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Turnuvamız, Türk satrancına yeni bir soluk ve heyecan kattı

İSTANBUL, - Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3'üncü sezonun şampiyonları belli oldu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç sporcusunun Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele ettikleri finalde Açık Kategori şampiyonu Vugar Rasulov olurken, kadınlar kategorisinde de Ekaterina Atalık mutlu sona ulaştı. Bu sene ilk kez tamamı çevrim içi olarak gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters Açık Kategori Finali'nin açılış konuşmasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve lisanslı sporcuların katıldığı finalde açık kategoride Büyükusta Vugar Rasulov, kadınlarda da Uluslararası Usta Ekaterina Atalık şampiyon oldu. Açık kategoride Büyükusta Dragan Solak ikinci, Uluslararası Usta Tuna Onat Nalbant üçüncü, kadınlar kategorisinde Kadın Büyükusta Kübra Öztürk ikinci, Kadın Büyükusta Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu üçüncü sırada yer aldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU: SATRANCIN ÇITASINI FEDERASYONUMUZ İLE BİRLİKTE DAHA DA YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Diğer spor dalları gibi satrancın da kendileri için çok değerli bir branş olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Red Bull Chess Masters turnuvası bizim için çok anlamlı bir turnuva. Bu turnuvada emeği olan tüm kamu ve özel kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Geçirdiğimiz bu zor günlerde bu turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ayrıca büyük bir mutluluk.  Tüm branşlar gibi satrancı da özellikle önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda satrancın önündeki önemli bürokratik engelleri tekrar düzenledik ve kaldırdık. ve yeni satranç sporcularını yetiştirmek bizim için bir misyondur. Türkiye'nin en çok lisanslı sporcusuna sahip olması da satrancı ayrıcalıklı kılıyor. Satranç pek çok özeliği olan bir spor. Sabır, özgüven, analitik düşünce ve empati gibi insani değerleri içinde barındırıyor. İnşallah satrancın çıtasını federasyonumuz ile birlikte daha da yukarı taşıyacağız. Bu süreçte dijital platformların güçlenmesi anlamında da önemli yere sahip olan Red Bull Chess Masters'da emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum' diye konuştu.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BAŞKANI TULAY: TURNUVAMIZ TÜRK SATRANCINA YENİ BİR SOLUK VE HEYECAN KATTI

Red Bull Chess Masters'ın Türk satrancına yeni bir soluk kattığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise 'Bizim için çok önemli olan bugünde bizimle birlikte olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. 9 Nisan'dan bu yana binlerce sporcumuz, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için hamle yaptı. Çok emek verdik, çok çalıştık ve finalleri gerçekleştirdik. 3 senedir Red Bull ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz turnuvamızın Türk satrancına yeni bir soluk ve heyecan kattığını da söylemek isterim. Marka değeri her geçen yıl artan, Türk satrancının geldiği noktayı ve başarısını değerli etkinlikler ile dünyada tanıtmaya vesile olan Red Bull ailesi ile daha nice turnuvalara imza atacağız. Red Bull Chess Masters heyecanını bu yıl da tüm Türkiye'de yaşatmamıza destek olan Red Bull ailesine teşekkürlerimizi sunuyorum' ifadelerini kullandı.


Mehmet Kasapoğlu, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Red Bull Chess Masters'da şampiyonlar belli oldu - Son Dakika Spor
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