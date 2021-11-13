Üye Girişi
SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz - Son Dakika

SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz

13.11.2021 22:59

Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz"Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi"SEZER AFŞAR - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Rıdvan Yılmaz, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu.

Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz

"Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi"

SEZER AFŞAR - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Rıdvan Yılmaz, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu. Burak ağabey kenardan git git diye bağırıyordu. Ben 1-0 kazandılar zannediyordum ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2'nci yarıda görev alan ve yaptığı 2 asistle takıma katkı sağlayan Rıdvan Yılmaz, basın toplantısında mücadeleyi kazandırdı. Milli takıma ilk kez dönemde heyecanlı olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, "Şenol hoca zamanında A Milli takıma ilk kez gelmiştim. Tabii ki ilk başta heyecanım vardı. Burada zaman geçirdikçe heyecanımı yendim" diye konuştu.

"HEPİMİZ ÇOK GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"

Mücadelenin son dakikalarında Burak Yılmaz'ın kenarda Norveç- Letonya maçını takip etmesi sorulan 20 yaşındaki sol bek, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu. Burak ağabey kenardan git git diye bağırıyordu. Ben 1-0 kazandılar zannediyordum ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Son 1 maçımız kaldı. Hocamızın dediğin gibi ayaklarımız yere basarak, sakin şekilde maçı kazanmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunma odası çok güzeldi. Abdülkadir ağabey sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onlarla eğlendik. Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"KENAN HOCA ATAĞA ÇIKMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın tavsiyesi üzerine daha fazla hücuma çıktığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu. O yüzden biraz geride bekledim. Direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz
SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz
SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz
SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz

Rıdvan Yılmaz, Norveç, Milli, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz'dan Cebelitarık galibiyeti sonrası Türk halkına çağrı: Sakin olun 23:26 Stefan Kuntz'dan Cebelitarık galibiyeti sonrası Türk halkına çağrı: Sakin olun Yürek yakan görüntü! Mahallenin farklı noktalarına konulan zehirli etleri yiyen 31 sokak hayvanı öldü 23:05 Yürek yakan görüntü! Mahallenin farklı noktalarına konulan zehirli etleri yiyen 31 sokak hayvanı öldü Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi 22:52 Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi
Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo 22:24 Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı 21:51 Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır 19:24 Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 17:37 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cebelitarık maçının yıldızı Rıdvan Yılmaz'dan Norveç itirafı: Yendiler zannettim Cebelitarık maçının yıldızı Rıdvan Yılmaz'dan Norveç itirafı: Yendiler zannettim         
23:55
PİAR'ın son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! DEVA'nın oy oranında sürpriz artış PİAR'ın son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! DEVA'nın oy oranında sürpriz artış         
23:19
Kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü: 6 yaralı Kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü: 6 yaralı         
23:00
Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı         
22:44
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti         
20:22
Bakan Kurum, depozito uygulamasının detaylarını açıkladı! Haziran 2022'de fiilen başlıyor Bakan Kurum, depozito uygulamasının detaylarını açıkladı! Haziran 2022'de fiilen başlıyor         
18:23
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 00:12:29. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement