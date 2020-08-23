SPOR Rıza Çalımbay 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum

Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum"Transferlerimizin çok iyi olması gerekiyor""Avrupa'da kuvvetli takımlarla oynayacağız ama ben takımıma güveniyorum""Kimsenin beklemediği şeyler yaptık""Fatih nerede oynarsa başarılı olacaktır""Maç yöneten hakemlerin,...

Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum

"Transferlerimizin çok iyi olması gerekiyor"

" Avrupa'da kuvvetli takımlarla oynayacağız ama ben takımıma güveniyorum"

"Kimsenin beklemediği şeyler yaptık"

"Fatih nerede oynarsa başarılı olacaktır"

"Maç yöneten hakemlerin, VAR'ın başında olmaması gerekiyor"

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ BOLU, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Çok zor bir ligin bizi beklediğini biliyoruz çünkü bu sene biraz değişik olacak. 21 takım çok zor bir şey olacak, nasıl yapacaklar ben de tam anlayamıyorum. Sıkıştırılmış bir lig olacak. İnşallah sakatsız ve kötü şeyler yaşamadan bitirmeye çalışacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Bolu Gerede'de sürdüren Süper Lig ekibi Sivassspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon çalışmalarının çok iyi gittiğini, sıkıntılarının olmadığını ve yeni transferleri beklediklerini söyleyen Çalımbay, "3-4 tane transfer yaptık ama 3 tane daha ihtiyacımız var. Onlarla da yönetimimiz uğraşıyor, inşallah en kısa sürede onları da bitireceğiz. Şu andaki çalışmalarımız gayet iyi, hiçbir sıkıntımız yok. Yeni transfer arkadaşlarımız da gelecek, ondan sonra da zaten buradan İstanbul'a geçip, orada bir turnuvaya katılacağız. Ondan sonra da ligimize başlayacağız. Takım olarak hazırız. Ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok zor bir ligin bizi beklediğini biliyoruz çünkü bu sene biraz değişik olacak. 21 takım çok zor bir şey olacak, nasıl yapacaklar ben de tam anlayamıyorum. Yani şöyle; hem milli maçlar, hem Avrupa kupaları var, hem de lig ve Türkiye Kupası var. ve Mayıs ayının 15'ine kadar bitirmemiz gerekiyor. Sıkıştırılmış bir lig olacak. İnşallah sakatsız ve kötü şeyler yaşamadan bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"TRANSFERLERİMİZİN ÇOK İYİ OLMASI GEREKİYOR"

5-6 transfer dışında transferin olmayacağını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Takımımızın iskeleti var, hiçbir sorunumuz yok ama şimdi 5 oyuncu değiştirme şansınız da var. Eğer iyi bir takım kurarsanız, iyi oyunculardan bir takım kurarsanız, orada büyük avantaj yakalarsınız. Tabii ki diğer bütçesi daha yüksek olan, daha iyi takım kuran, kaliteli oyuncular alan takımlar daha avantajlı olacaklar. Bizim de transferlerimizin çok iyi olması gerekiyor, hem Avrupa kupaları var hem de lig var. Onun için de kadromuzu çok iyi yapmamız lazım. Biz de çok uğraşıyoruz oyuncu almak için. Dediğim gibi 3 tane daha oyuncu alıp kapatacağız" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA KUVVETLİ TAKIMLARLA OYNAYACAĞIZ AMA BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Bu yılki istikrarlı performansın aynısını gelecek sezon da göstereceklerini belirten Çalımbay, "Bana göre en önemli şeylerden bir tanesi, Avrupa kupalarında gruplardan çıkmak. Tabii zor olacak, Şampiyonlar Ligi'nden elenenler de o gruba gelecekler. Kuvvetli takımlarla oynayacağız ama ben takımıma güveniyorum. İnşallah gelen transferlerin de istediğimiz performansta olmasıyla daha iyi şeyler yapabiliriz. Geçen sezon kimsenin beklemediği şeyler yaptı Sivasspor, inşallah aynısını devam ettireceğiz" dedi.

"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ ŞEYLER YAPTIK"

Pandemiden bütün takımların olumsuz etkilendiğine değinen 57 yaşındaki çalıştırıcı, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizim sakatlarımız çoğaldı. Tam olarak bütün takımlar yüzde 100 hazırlanamadılar. Çünkü aniden karar verildi liglerin başlanmasına, tam bir karar verilemedi. O yüzden de tabii ki sakatlar çoğaldı. Kadro yetersizliği de vardı sakatlardan dolayı. Son maçlarımıza en az 3-4 oyuncumuz çıkamadı. Hakan Arslan en iyi oyuncularımızdan bir tanesi, son 8 maçın bir tanesinde oynayabildi. Onların dışında yararlanamadık arkadaşlarımızdan. Buna benzer sıkıntılar yaşadık ama biz kupada sorun yaşadık. Ligi ve kupayı beraber götürelim derken sakatlar verdik. Bir de bizimkileri es geçiyorlar ama VAR'dan, hakem arkadaşlarımızın hatalarından dolayı da puanlar kaybettik net şekilde. Bunlar vardı, onun dışında bir şey yok. Bir bakarsanız sene başına, herkesin düşme potasında gösterdiği bir takımdık biz. Kimsenin beklemediği şeyler yaptık. Kimse transferlerimizi tanımaz. Yeni arkadaşlarımız çıktı. Mert Hakan mükemmel bir grafik çizdi ve Fenerbahçe'ye gitti, gerçekten mükemmeldi. Emre olsun, Fatih olsun, Fernando olsun; bunlar ayrılan arkadaşlarımız, onlara da başarılar diliyoruz. Ama Sivasspor gerçekten geçen sezon müthiş şeyler yaptı."

"FATİH NEREDE OYNARSA BAŞARILI OLACAKTIR"

Geçen sezon Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih Aksoy'un, siyah-beyazlılar tarafından Aytemiz Alanyaspor'a takasta kullanılarak bonservisiyle birlikte verilmesini de değerlendiren Rıza Çalımbay, "Beşiktaş yönetimi ve Sergen hocanın düşünceleridir, onların tasarrufudur. Fatih stoper olarak oynuyordu, ben geldim ön libero oynattım. Genç bir arkadaşımız, Alanya'da da olsa Beşiktaş'ta da olsa başarılı olacaktır mutlaka" yorumunu yaptı.

"MAÇ YÖNETEN HAKEMLERİN, VAR'IN BAŞINDA OLMAMASI GEREKİYOR"

Yaşanan hakem hataları ve Zekeriya Alp'in MHK'den istifası hakkında ise Çalımbay, şunları söyledi:

"Türkiye'de maalesef hakemlerin üstünde baskılar çok oluyor. Özellikle büyük takımlar üstüne gittiği zaman, bir hata olduğu zaman, onlar üstüne gittiğinde, onların sesleri çok çıkıyor. Sivasspor'a istediğiniz kadar hata yapın, ne yazan ne de çizen olur. Ama büyüklere özellikle yaptığınızda maalesef bütün yıpranmalar oluyor. Zekeriya ağabey de bence o yüzden, çok üstüne gelindiği için istifa etti. Çünkü bana göre VAR'a rağmen hakemlerimizin çoğu çok başarısız maçlar yönettiler. VAR'ı bir türlü kullanamadılar. VAR'da hep yanlış yapılıyor. Bana göre maç yöneten hakemlerin, VAR'ın başında olmaması gerekiyor. VAR'ın bambaşka olması lazım ama maalesef özellikle genç arkadaşlarımızın üstünde çok durdu MHK ama bazı genç arkadaşlarımız o işi başaramadılar. VAR'ı kullanamadılar. Eğer baskı yapmazlarsa, hakemleri rahat bırakırlarsa, hakemlerimiz de anlayışlı davranırlarsa, birazcık oyuncularla, teknik direktörlerle uyumları iyi olursa, o zaman başarılı olurlar. Yoksa yine başarısız maçlar yönetirler."

SPOR Rıza Çalımbay 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum

Rıza Çalımbay, Avrupa, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum - Son Dakika
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