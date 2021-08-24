SPOR Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor gibi takımlar karşısında kazanmanın zor olduğunu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

"BİZİM GİBİ OLGUN VE DENEYİMLİ TAKIMIN DAHA DENGELİ OYNAMASI LAZIM"

Sivasspor gibi takımlar karşısında kazanmanın zor olduğunu belirten Abdullah Avcı, 'Bugün topa sahip olduk. Rakibin de adam adama oynadığı, az temaslı oyunu, pas iadeleriyle alan yaratmak istedik. Çalıştığımız hücum opsiyonları vardı. Direkt oyunda kenar ortalarına pozisyon almamız gerekiyordu. Çünkü ligin en fazla kenar ortası yapan takımına karşı oynadık. Oyunun penaltı bölümüne kadar oyunu domine ederek oynadık. Sonrasında aslında oyunu koparabilirdik. Bizim gibi olgun ve deneyimli takımın daha dengeli oyun oynaması lazım. Oyun biraz geçişe döndü, mesafeler çok uzamaya başladı. Geçişi sonlandıramıyorsan rakip de 4-2-4 gibi kalıyor. Bu sefer iki tarafa da koşmak zorunda kalıyorsun. Bu oyun bizim için doğru bir oyun değil. Orada çok pozisyon vermedik gibi ama bizim gibi takımın ilk yarı itibariyle rakipten 2 kilometre daha fazla koşmaması gerekiyordu. İkinci yarıda tekrar oyunu elimize alarak, topa sahip olarak opsiyonları doğru kullanarak, sabırlı oynayarak rakibi son ana kadar bekleyerek hareket etmemiz gerekiyordu. 2'yi bulduk, diğerlerini kaçırdık. Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık. 2-1 olunca da tekrar gol bulmak istedik. Bir tane daha atalım, diye oyunu ikinci yarıda çok doğru oynadığımız bölümler de var. Kazandığımız için mutluyum' dedi.

'SİVASSPOR'UN Kİ PENALTI İSE DJANINY'NİN POZİSYONU ONDAN DAHA PENALTI'

Hakemlerin kararlarını bundan sonraki süreçte dikkatle takip edeceğini de kaydeden Avcı, 'Ben hayatım boyunca dürüstlükten yana olan biriyim. Anında tepki vermek istemiyorum, sonradan da yanlış bir şey olmasın diye teyit ediyorum. Bu zamana kadar da hep dikkatli oldum ve konuşmadım. Penaltımız, penaltı. Haklı penaltı kazanıyorsun, haksız yere düşüyorsun. Hakem tarafından baskı yeniliyor. Saha içinde hakem de buna uyuyor ve oyun dalgalanmaya başlıyor. Oyun, oyundan çıkıyor. Bugün ben nasıl dersime çalışıyorsam, kulüp burada büyük fedakarlık yapıyorsa, yola çıkıyor isek 94 küsürde hiç bir ihtar vermeden Uğurcan'a sarı kart göstereceksin. Oyuncuları, teknik direktörleri tanıyacaksın. İçerdeki oyuncuların ne olduklarını çok iyi bileceksin. Sivasspor'un ki penaltıysa Djaniny'nin ki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar. Bundan sonra takip edeceğim. Sadece bu takip ettiğimin anlamıdır. Bunu kazanmış bir teknik direktör olarak söylüyorum" şeklinde konuştu.

Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Parmak'ın gribal enfeksiyon geçirdiğini, daha önce görüşme yaptığı oyuncunun transferde başka takıma gidip gitmeyeceğine ilişkin durumunun ise yakın zamanda netleşeceğini de belirtirken, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, transferin yüzde 95'inin tamamlandığını, 1 veya 2 oyuncu daha kadrolarına dahil edeceklerini sözlerine ekledi.

RIZA ÇALIMBAY: MAĞLUP OLDUK, ÜZGÜNÜZ AMA HAKEMLERİ HİÇ BEĞENMEDİM

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, güzel bir mücadelenin olduğunu belirterek, 'İki takım da kazanmak için ne gerekiyorsa herşeyi yaptı. Mağlup olduk, üzgünüz. Puan ve puanlar için geldik. Öyle de oyun oynadık. Oyunu çirkinleştirecek işlerle uğraşmadık. Hakem arkadaşlar bir hafta önce bize seminer verdiler, eli kapalı pozisyonların penaltı olmadığını söylediler. Şimdi söylediklerinin aksine burada penaltı veriyorlar. Bize de olmasın, Trabzonspor'a da olmasın. Önlerinde VAR gibi bir sistem var. Onu iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Ligin başında böyle başlarlarsa sıkıntı olur. Takımların kaderiyle oynamak doğru değil. Oyuncu arkadaşların itirazları onları bozdu, sonra tekrar toparlandık. Golü attık, pozisyonlar bulduk. Kazanmak için her türlü riski aldık. İyi lig maçı, mücadele oldu' diye konuştu.

'HAKEMLER ÇOK KÖTÜ BAŞLADI'

Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu da kaydeden Çalımbay, 'Trabzon'un son yıllarda bu kadar transfer yaptığını, oyuncu aldığını görmedim. Neresi eksikse, nerelerin iyi oyuncusu varsa alındı. Kaliteli takım. Yedeğin yedeği var. Bizim gibi değiller. Biz iki-üç oyuncu sakatlansa 'ne yapacağız' diyoruz. Baktığınızda Abdülkadir Ömür bile yedek oturuyor. Kaliteli kadroya sahipler. Bu sene şampiyonluğu hedeflemişler. Ama biz ezilmedik. Hücum hattında zaman zaman olabilir ama 1-2 pozisyon hariç pozisyon vermedik. Güzel pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Tek kızdığımız hakemleri hiç beğenmedim. Bana göre çok kötü başladılar. Böyle hata olmaz. Fenerbahçe, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a böyle penaltı versinler göreyim? ifadelerini kullandı.