SPOR Rıza Çalımbay Amacımız Kosova'dan puan ya da puanlarla ayrılmak - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Rıza Çalımbay Amacımız Kosova'dan puan ya da puanlarla ayrılmak

12.10.2022 12:00

SPOR Rıza Çalımbay Amacımız Kosova'dan puan ya da puanlarla ayrılmakSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay UEFA Konferans Ligi G Grubu 4'üncü maçında deplasmanda oynayacakları Balkani maçı ile ilgili, Bütün takımların 4 puanı var. Hiç bir takımın avantajı yok.

SPOR Rıza Çalımbay Amacımız Kosova'dan puan ya da puanlarla ayrılmak

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay UEFA Konferans Ligi G Grubu 4'üncü maçında deplasmanda oynayacakları Balkani maçı ile ilgili, Bütün takımların 4 puanı var. Hiç bir takımın avantajı yok. Bütün amacımız Kosova'da puan ya da puanlarla ayrılmak dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi G Grubu 4'üncü maçında deplasmanda oynayacakları Kosova ekibi Balkani maçı ile ilgili açıklamada bulundu. İlk olarak dün İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile oynadıkları ve 2-0 kazanılan maçı değerlendiren Çalımbay, sezon başından beri en iyi oynadıkları maç olduğunu söyledi. Çalımbay, Oynadığımız takım çok kuvvetli bir ekipti. Zor bir maçtı. Bunun da farkındaydık. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık şeklinde konuştu. KOSOVA'DAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunda perşembe günü deplasmanda oynayacakları Ballkani maçını da değerlendiren Çalımbay, Bu maç bizim gruptan çıkmamız için en iyi maçlardan bir tanesi. Bütün takımların 4 puanı var. Hiç bir takımın avantajı yok. Bu maçı çok iyi şekilde bitirerek, en son oynayacağımız Slavia Prag maçı bizim için final maçı olabilir. Sahamızda oynayacağımız CFR Cluj maçını da kazanmamız gerekiyor ki bu gruptan çıkalım. Takımımızda biraz yorgunluk olabilir. 2 tane arkadaşımız sakat. Bunun dışında bir sıkıntımız yok. Bütün amacımız Kosova'da puan ya da puanlarla ayrılmak diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz Kosova'da puan ya da puanlar almak' Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz Kosova'da puan ya da puanlar almak'
Kaynak: DHA

Rıza Çalımbay, Kosova, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay Amacımız Kosova'dan puan ya da puanlarla ayrılmak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:17:44. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Rıza Çalımbay Amacımız Kosova'dan puan ya da puanlarla ayrılmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement