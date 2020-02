Spor rıza çalımbay: başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay: Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz. Başakşehir maçını saat 16.00'ya veriyorlar, gidiyorlar kupa maçını saat 20.30'a veriyorlar. Şu anda bile sahada soğukta zor duruyoruz. Oradaki insanlar nasıl maça gelecekler anlamıyorum" dedi.

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ligin 21'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Marcelo, Kone ve kupa maçında parmağı kırılan Skuletic ile, dün Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında kadroda yer alan futbolcular katılmadı.

"BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPAMIYORUZ"

Başakşehir maçına istedikleri gibi hazırlanamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz. İşin gerçeği bu yani tam hazırlık yapamıyoruz. Dün kupa maçı oynadık. Ordada tabi istediğimiz şekilde çıkamadık. Yarım yamalak çıktık. İki takım da öyle çıktı. Ortada bir maç oldu. Hiçbir şey olmadı. Sadece bir tane net Yatabare'nin pozisyonu oldu. Bir de 10 kişi kalınca sıkıntı yaşadık ama güzel oynadık ve beraberlikle döndük. Şimdi hazırlık yapamıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor. Diğer arkadaşlarımız dinleniyor. Şimdi 1 gün dinlenecekler ve final maçı gibi bir maç oynayacaklar. Bunu yapanların kabahati. Bunu nasıl yapıyorlar, nasıl sıkıştırıyorlarsa anlamıyorum. Başakşehir maçını 16.00'a veriyorlar, gidiyorlar kupa maçını 20.30'a veriyorlar. Şu anda bile sahada soğukta zor duruyoruz. Oradaki insanlar nasıl maça gelecekler anlamıyorum. Şu anda zor şartlar altında biz hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"BİRAZ ANLAYIŞLI OLMALARI GEREKİYOR"

Maçların Sivas şartlarına göre programlandırılması gerektiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Bizim sıkıntılarımız bir hayli var. Birazcık hem federasyon, hem yayıncı kuruluş, hem de kupanın yayıncı kuruluşu biraz anlayışlı olurlarsa, şu maçları Sivas'ın şartlarına göre belirlerse bizim için çok çok iyi olur. Bizi sanki böyle istemiyor gibi, her an zorda kalsın gibi. Zaten şu anda da zorda kaldık. Ama biz pes etmeyeceğiz. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Buradaki şartlara göre bize daha iyi davranırlarsa o zaman her şey daha iyi olur. Gece saat 20.30'da Sivas'a maç verilmez. Eğer verildiği zaman o karda kışta kimsenin ne yapacağı belli olmaz. Ne taraftar gelir ne de başka bir şey. Ayrıca bir de biz 1,5 gün sonra Trabzon maçını oynuyoruz. Bunu her perşembe yaptıklarında da biz deplasmana gidiyoruz. Bu çok acı bir şey. Biraz anlayışlı olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.