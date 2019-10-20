Son Dakika Haberleri: Spor rıza çalımbay beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum
Son Dakika Güncel Spor rıza çalımbay beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

Spor rıza çalımbay beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

1 saat önce

SPOR Rıza Çalımbay Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorumVIDEO YOKKaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

SPOR Rıza Çalımbay Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

VIDEO YOK

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çalımbay, Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum şeklinde konuştu.

Spor rıza çalımbay beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

Beşiktaş Spor Kulübü, Rıza Çalımbay, Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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