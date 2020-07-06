SPOR Rıza Çalımbay Bir takıma 2 günde bir maç verilmez - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay Bir takıma 2 günde bir maç verilmez

SPOR Rıza Çalımbay Bir takıma 2 günde bir maç verilmezSİVAS (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar.

SPOR Rıza Çalımbay Bir takıma 2 günde bir maç verilmez

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SİVAS (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Çalımbay, aşırı sıcak ve eksikliklere rağmen güzel bir maç olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini belirtti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra büyük avantaj yakaladıklarını kaydeden Çalımbay, Maalesef bunu değerlendiremedik. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Genel olarak takımımdan memnundum. Kalan 4 maçı var. Her şey bizim elimizde. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyorsak kalan maçları kazanmamız gerekiyor dedi.

DİNLENMEDEN EN ÇOK MAÇ YAPAN BİZİZ

Çalımbay, Süper Lig'de bir haftada ikisi İstanbul deplasmanı olmak üzere üç maçın peş peşe oynatılmasına tepki göstererek, Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez. Bu hatadan döneceklerine inanıyorum. Fenerbahçe maçını pazar ya da pazartesi gününe alırlarsa arkadaşlarımız biraz daha dinlenir. Yeni geldik İstanbul'dan. 2 gün sonra maç yapacağız. Bu maçtan 2 gün sonra da İstanbul'da yine maç yapacağız. Bir baksınlar; dinlenmeden en çok maç yapan biziz. Onun için biraz anlayışlı davranırlarsa seviniriz. Bu süreçte arkadaşlarımız çok fazla sakatlık yaşadı. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimize güveniyoruz. Sakat arkadaşlarımız da geldiği zaman kalan maçlarımızı çok iyi şekilde bitireceğiz. Hes Kablo Kayserispor maçı bizim için büyük ders oldu. Bunu telafi etmek için de önümüzdeki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Aynı zorlukta olacak. Bunun farkındayız. Hiç oyundan kopmadan kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız diye konuştu.

Rıza Çalımbay, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay Bir takıma 2 günde bir maç verilmez - Son Dakika
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