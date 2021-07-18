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SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi

18.07.2021 01:22

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri Moldova temsilcisi Petrocub için, "Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri Moldova temsilcisi Petrocub için, "Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz daha kamptayız. Beklemediğimiz bir takım. Beklemediğimiz derken tanımadığımız bir takım. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, Avrupa arenasındaki rakipleri, transfer ve kamp süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'TANIMADIĞIMIZ BİR TAKIM'

Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön elemedeki rakipleri Moldova temsilcisi Petrocub ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti. İlk maçı 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak kırmızı beyazlıların teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Rakibimiz yüzde 100 tanıdığımız bir takım değil. Ama son maçlarını, yani bundan önce oynadıkları maçları seyrettirdik. Lig maçlarını da takip ediyoruz. Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz de daha kamptayız. Beklemediğimiz bir takım. Beklemediğimiz derken tanımadığımız bir takım. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda olduğu için de ona göre ne yapacağımızı burada çalışıyoruz. Tabii ki maçı oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Maça 2 gün kala. Bütün analizleri yapıp onlara söyleyeceğiz. Bütün hedefimiz bizim bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor. Arkasından yine ayın 5'inde ve 9 ya da 12'sinde oynayacağımız maçlar da olacak. Onun için önce önemli olan bu maç. Bizim bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zaten şu anda bütün çalışmalarımız bu maça yönelik. Antrenmanlarımız 2-3'tü. Onların hepsini kestik şimdi tek antrenmanla çalışıyoruz. Ayın 20'sinde İstanbul'a geçeceğiz. Oradan da Moldova'ya gideceğiz. Bütün amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek."

'İYİ TRANSFERLER YAPTIK'

Transfer konusuna da değinen Çalımbay, "Şu anda transferde gayet iyiyiz. Sadece bir yerimiz eksik kaldı. Onu da en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Normalinde aslında biz anlaşıyoruz ama maalesef anlaştığın oyuncularla tam anlaşacağınız zaman bazen sorunlar çıkıyor. Son alacağımız arkadaşımız da o şekilde oldu. O eksik transferimizi de inşallah bir hafta içinde bitireceğiz. Ama maalesef Avrupa kupasındaki ilk maçta bu arkadaşımız yer alamayacak. İyi transferler yaptık. İnşallah bize çok büyük faydaları olacak. İnşallah bize faydaları olur. Hemen hemen her yeri kapattık" diye konuştu.

'ÇOK İYİ ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Bolu kampını da değerlendiren Çalımbay, "Bizim açımızdan kamp mükemmel geçti. Çok iyi çalışmalar yaptık. Antrenmanlar yaptık. Her şeyimiz dört dörtlüktü. Hiçbir zaman buraya geldiğimizde kamp açısından bir sorun yaşamadık" dedi.

SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi
SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi
SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi
SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Moldova, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi - Son Dakika


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