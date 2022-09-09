SPOR Rıza Çalımbay: Düzgün fikstür yapsınlar - Son Dakika
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SPOR Rıza Çalımbay: Düzgün fikstür yapsınlar

09.09.2022 21:05

Rıza Çalımbay: Düzgün fikstür yapsınlarSİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da hem kendimiz hem de ülkemiz için önemli maçlar oynuyoruz.

Rıza Çalımbay: Düzgün fikstür yapsınlar

SİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da hem kendimiz hem de ülkemiz için önemli maçlar oynuyoruz. Bu maçlar milli maç gibidir. Türkiye'ye puan kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kimseden bir şey istemiyoruz, sadece düzgün fikstür yapsınlar yeter" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün kendi sahalarında Slavia Prag ile oynadıkları maçı değerlendiren Çalımbay, final niteliğinde bir maç oynadıklarını belirtti. İki takımın da galip gelmek için uğraştığını söyleyen Çalımbay, "Maça kötü başladık. Bir hata ile gol yedik ama ondan sonra toparlandık ve golümüzü de attık. Baskımızı kurduk, bir sürü pozisyonlar yakaladık. Son paslara maalesef dikkat edemedik. Güzel bir maç oldu ama böyle hatalar yaparsak Avrupa takımı hiçbir zaman affetmez. Biz bu gruptan çıkmak istiyoruz. Deplasmandan puan alıp evimizdeki maçları galip bitirmemiz gerekiyor. Bu konuda hem takımımıza hem de taraftarımıza güveniyorum" diye konuştu.

'OYUNCUNUN EN AZ 48 SAAT DİNLENMESİ GEREKİYOR'

Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi maçı oynadıktan sonra pazar günü lig maçı oynayacak olmalarını eleştiren Çalımbay, "Eskiden de Avrupa kupası maçlarına gittiğimizde bu sıkıntıyı yaşadık. Bize yardımcı olmaları lazım. Sivasspor olduğumuz için mi üstüne düşmüyorlar. Biz Anadolu'yu temsil ediyoruz. Bize yardımcı olmaları lazım. Bana göre yanlış bir karar. Pazartesi günü 21.45'te 3 takım oynasın, ne kaybederler ? Şu an oyuncularımız yorgun. 90 dakikalık yorgunluk bir günde geçecek bir şey değil. Oyuncunun en az 48 saat dinlenmesi gerekiyor. İstanbulspor takımı en çok mücadele eden takımların başında geliyor. Bu maçta Slavia Prag maçı gibi mücadele etmemiz gerekecek. Kolay bir maç değil. Geçtiğimiz hafta sahamızda karşılaştığımız Karagümrük, maçtan sonra Sivas'ta kaldı ve bir gün sonra gitti. Beşiktaş maçından sonra Sivas'a dönemedik kaldık ve bir gün sonra döndük. Aynı şekilde İstanbulspor da yapabilir. Bu yüzden 21.45'e almamışlarsa yazık. Her kulüp bunu yaşayacak. Avrupa'da hem kendimiz hem de ülkemiz için önemli maçlar oynuyoruz. Bu maçlar milli maç gibidir. Türkiye'ye puan kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapsınlar yeter. Kimseden bir şey istemiyoruz, sadece düzgün fikstür yapsınlar yeter." şeklinde konuştu.

'YUHALAMA İŞİ TARAFTARA YAKIŞMAZ'

Slavia Prag maçında kalecimiz Ali Şaşal Vural'ın son dakikada penaltı kurtarmasına çok sevindiğini söyleyen Çalımbay, "Daha önce basın toplantısında da söyledim; hiçbir oyuncumuzun yuhalanmaması lazım. Hele kaleciyi yuhalarsanız o maçı, o kaleciyi bitirmiş olursunuz. Onun için yuhalama işi taraftara yakışmaz. Ne olursa olsun hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Oyuncu en iyisini yapmak için çıkar ama bazen istediğin olmaz. Gerçek taraftarsan maçın sonuna kadar desteklemen gerekiyor. Ali son haftalarda yaşadığı şeylere rağmen çok iyi oynadı, mükemmel toplar çıkardı, penaltı kurtardı. Ali'yi özellikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay: Düzgün fikstür yapsınlar - Son Dakika

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