SPOR Rıza Çalımbay Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil - Son Dakika
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SPOR Rıza Çalımbay Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil

6 saat önce

SPOR Rıza Çalımbay Futbolcuların çoğunun kafası rahat değilHüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROLSİVAS,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor.

SPOR Rıza Çalımbay Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROLSİVAS,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Sadece şu bilinsin ki hiçbir oyuncu huzur içinde ve konsantre olmuş bir şekilde maçlara çıkamıyor. Bu da gayet normal bir şey. Bizler de onların konsantrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, ligin 27'nci haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

'MAÇLAR İSTEDİĞİMİZ TEMPODA VE MÜCADELEDE OLMAYABİLİYOR'

Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önlerinde 8 maç kaldığını ve bu 8 maçı çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay, 8'i de final maçı. Her maçı da almamız gerekiyor. Her karşılaşmayı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama bir şey var ki maalesef bütün dünyayı saran virüs tabii ki Türkiye'yi de etkiliyor. Futbolcu arkadaşlarımız tam konsantre olamıyorlar. Nereye baksanız o konuşuluyor. Bu süreçte futbol dışta kalıyor. Seyircisiz oynamakta ayrı bir fark yaratıyor. Bu yüzden maçlar istediğimiz tempoda ve mücadelede olmayabiliyor. Onlardan bir tanesini de bu hafta biz yaşadık. Biz oyuncularımızla konuşuyoruz, Türkiye'yi anlattık. Bundan sonrasının iyi olacağını ve ne olursa olsun maçlarımıza konsantre olmamız gerektiğini söyledik. Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Sadece şu bilinsin ki hiçbir oyuncu huzur içinde ve konsantre bir şekilde maçlara çıkmıyor. Bu da gayet normal bir şey. Bizler de onları konsantre etmeye çalışıyoruz diye konuştu.

FUTBOLCULARIN ÇOĞUNUN KAFASI RAHAT DEĞİL

Tüm dünyayı saran koronavirüsün futbolu da büyük ölçüde etkilediğini aktaran Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara ayak uydurmaya çalışacaklarını söyledi. Futbolcuların çoğunun kafasının rahat olmadığını belirten Çalımbay, Yapacak bir şey yok. Burada federasyon ve devletimiz var. Ona göre bir karar verilecek. Ama buradaki arkadaşlarında bir ailesi, yakınları var. Yani devamlı şekilde onlarla irtibattalar. Bu sıkıntılı bir süreç. Bu süreci bütün dünyadaki futbolcular yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Artık ligi iptal edip, etmemek federasyona kalmış bir şey. Şu anda oynanan karşılaşmaların gerçek bir lig maçı ya da kıran kırana maçların geçmesi çok zor. Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil. 'İsteyen oynasın, istemeyen oynamasın' deseler bir çoğu oynamayacak. Burada bütün Avrupa ülkelerine ve diğerlerine bakıyorsunuz yüzde 99'u iptal etti. Bizimkilerin aldığı karara ayak uydurmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.

SPOR Rıza Çalımbay Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil

Rıza Çalımbay, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:18 Kaynak: DHA

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