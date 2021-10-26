Üye Girişi
SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz

26.10.2021 15:22

Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruzSİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ben hakemler adına da üzülüyorum.

Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz

SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ben hakemler adına da üzülüyorum. Taraftar adına da üzülüyorum. Bizim hakemlerden istediğimiz tek şey, mücadele ediyoruz, sahada ter döküyoruz, bir sürü taraftar geliyor onun için biraz daha dikkat etmeleri" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hazırlıkları süren Altay maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hakem hatalarına değinen Çalımbay, "Bir tek bizim değil, bütün takımların canı yanıyor, hakem hatalarından dolayı. Burada bilerek yapılan hatalar olduğunu zannetmiyorum. Ben futbol hayatımda bu kadar gergin bir maç görmedim. Bizim açımızdan çok iyi oynadığımız bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor karşısında üzüldükleri ve sıkıntı yaşadıkları olayların olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bir futbolcuyu o kadar kolay atmak doğru bir şey değil. Hakem bizi en az 20-25 dakika 10 kişi oynattı. Penaltı olayını hiç anlamıyorum. Maçın hakemi gidiyor VAR'a bakıyor. Adana Demirsporlu oyuncu neredeyse Ahmet'in burnunu kıracak. Futbolcu iki kişinin arasında ve direk yumrukla giriyor Ahmet'e. Ahmet'in de dengesi bozulup yuvarlanıyor. O pozisyona nasıl penaltı veriyorlar? Böyle bir şeyi ben hayatımda ilk defa görüyorum. Max Gradel'in olayını hiç söylemek dahi istemiyorum. Tabelada numarası yokken, futbolcuyu oyundan çıkarıyor. Önce siz tabelayı halledin, sonra arkadaşımız sahadan çıksın" diye konuştu.

"ÖYLE BİR PENALTI YOK"

Hakemlerin oyuncuları bu kadar kolay atmaması gerektiğini kaydeden Çalımbay şöyle devam etti: "Hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maçı hakem arkadaşların hatalarından dolayı beraberlikle bitirdik. Ben takımımdan çok memnunum. Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Çok iyi mücadele edip, güzel pozisyonlar yakaladık. 10 kişi kaldıktan sonra biraz bocaladık. Öyle bir penaltı yok. Bütün yorumcuları da seyrettik. Bu işin yorumunu yapan arkadaşlarımız var. Hepsinin de kararı; bunun penaltı olmadığı, o oyuncunun atılması ve kart görmesi gerektiği yönünde herkes aynı şeyi söyledi. Böyle şeyler olduğu zaman, gerginlik olduğu zaman üzülüyoruz. Ben hakemler adına da üzülüyorum. Taraftar adına da üzülüyorum. Bana göre en tehlikeli şeylerden bir tanesi taraftarları gergin duruma getirmek ve taraftarları tahrik etmek. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum. Bizim hakemlerden istediğimiz tek şey, mücadele ediyoruz, sahada ter döküyoruz, bir sürü taraftar geliyor onun için biraz daha dikkat etmeleri."

"ALTAY MAÇI ÖNEMLİ"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Altay maçının bütün maçlar kadar önemli olduğunun altını çizen Çalımbay, "Altay çok tecrübeli bir takım. Benim de hocam olan Mustafa Denizli takımın başında. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Hepsinin farkındayız. Oradaki tek hedefimiz kazanmak, başka bir şey kesinlikle düşünmüyoruz. Sonra oynayacağımız Giresunspor maçında da aynı şeyi düşünüyoruz. İkisini de iyi bir şekilde bitirdikten sonra milli maç arası bizim için çok iyi olacak. O arayı iyi bir şekilde değerlendirip, kalan maçlarımızı da çok iyi şekilde bitirip, ligin ikinci yarısına mükemmel şekilde hazırlanacağız. Ligimizi geçen sezon nasıl bitirmişsek bu sene de aynı hedefimizle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Adana, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı 15:57 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum 15:35 Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den 15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Son Dakika Haberleri
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu         
16:06
Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
16:03
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
15:46
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
15:23
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı         
12:49
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 16:18:58. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Rıza Çalımbay: Hakemlerin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement