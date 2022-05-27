SPOR Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık

Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık

"Sözleşmem bitti ama kimseyle görüşmedim"

"Hak edenler hak ettiği yere gelmiyor"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde uzatma dakikalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı ve en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. İki sezondan beri Avrupa'ya gidiyoruz, bu sezonda yine gideceğiz. Sezon başından beri iyi bir grafik çizdik zaman zaman kötü günler oldu. Ligi erken açtık, en son bitiren olduk ama hedeflerimizden şaşmadık. Türkiye Kupası hedeflerini gerçekleştirdik. Mükemmel bir maç oldu, hem bizim hem Kayseri açısından. İki takımda güzel mücadele etti. Final gibi finaldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık" dedi.

"SÖZLEŞMEM BİTTİ AMA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Rıza Çalımbay sözleşmesinin bittiğini ve kimseyle görüşmediğini ifade ederek, "Yarın Sivas'ta kutlamalar olacak. Ondan sonra yönetimle oturup konuşacağız, ona göre geleceğimize bakacağız. Farklı düşüncelerim var ama şimdi benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi hak edenler hak ettiği yere gelmiyor. En çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim. Biz 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu senede her şeyi yaptık kupayı kazandık. Bu takımın içinde bir kişi milli takıma gitmez mi ? Uğur Çiftçi 50 tane maç oynuyor. Orada Kuntz var eski arkadaşım. Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi milli takıma" diye konuştu.