Spor rıza çalımbay kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız - Son Dakika
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Spor rıza çalımbay kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız

6 saat önce

SPOR Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağızHüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)-SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "2 tane maç kaldı.

SPOR Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,(DHA)-

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "2 tane maç kaldı. Bu maçları kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız" dedi. Kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ise "Gençlerbirliği maçını kazanıp 8'de 8 yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve Hugo Viera katılmadı.

ÇALIMBAY: "KAZANIRSAK BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ"

Antrenman sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay son 2 maçlarını da kazanmak istediklerini belirterek, "Son maçımızı kazandıktan sonra 2 tane maç kaldı. Bu maçları kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız. Onun için de herkes bu işin farkında. İnşallah orada da oynadığımız oyunun üzerine çıkarsak, özellikle Fenerbahçe maçında oynadığımız oyunun üzerine çıkarsak karşılaşmadan istediğimiz şekilde ayrılabiliriz. Hiçbir zaman oyun disiplininden kopma şansımız yok. Takım olarak hazırız. Tek sıkıntımız Emre'nin ve Fatih'in olmaması. Yedek kulübemize baktığımız zaman bu bizim için dezavantaj oluyor. Oyuna müdahale etme şansımız azaldı. Bir tek bu sıkıntımız var. Onun dışında başka sıkıntımız yok. Tek amacımız kalan 2 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek" dedi.

ERDOĞAN YEŞİLYURT: "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu Erdoğan Yeşilyurt ise "Çok iyi çalıştık ve çok iyi hazırlandık. Bu maçı kazanıp 8'de 8 yapmak istiyoruz. İlk yarının son iki maçını da kazanmak istiyoruz. Puan farkını 8-9'a çıkarmak istiyoruz. İnşallah bu olur. İnşallah galip gelip lider olarak geri döneriz. Gençlerbilirği formda bir takım. Çok iyi bir takım ve iyi analiz ettik. Ön tarafı bir hayli etkili. Onları durdurup golümüzü atarsak galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Liderliğin kendilerinde stres yaşatıp yaşatmadığının sorulması üzerine Yeşilyurt, "Stres yaratsaydı 7'de 7 yapmazdık ve 6 puan farkla da lider olmazdık. Stres yok, biz işimize bakıyoruz. Karşılaşmayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Hedeflerinin sorulması üzerine ise Yeşilyurt, "Her futbolcunun hedefi oynamaktır. Ben de oynamak istiyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hoca ilk 11'de de başlatsa, sonradan da oyuna girsem elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımı da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Spor rıza çalımbay kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız

Rıza Çalımbay, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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