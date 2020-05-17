SPOR Rıza Çalımbay Risk bittikten sonra futbol oynanmalı - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay Risk bittikten sonra futbol oynanmalı

SPOR Rıza Çalımbay Risk bittikten sonra futbol oynanmalıVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Risk tamamen bittikten sonra futbol oynanması gerekiyor.

SPOR Rıza Çalımbay Risk bittikten sonra futbol oynanmalı

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Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Risk tamamen bittikten sonra futbol oynanması gerekiyor. Önemli olan insan sağlığı. En iyisi risk olmadan ligleri başlatmak gerekiyor. Birkaç vaka varken, maçları iptal ettik. Şimdi vakalar varken maçları oynatmaya çalışıyoruz dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmaya devam ediyor. Test sonuçları negatif çıkan kulüpte teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

RİSK BİTTİKTEN SONRA FUTBOL OYNANMASI GEREKİYOR

Çalımbay, Süper Lig karşılaşmalarının 12 Haziran'da başlayacak olmasının erken alınmış bir karar olduğunu belirterek, 60 güne yakın izin verildi. Kimse istediği antrenmanları yapamadı. Bu boşluk lige verilen aranın neredeyse iki katı. Bu yüzden sporcuların hazırlanması çok zor. Vakalar ve risk devam ederken liglerin başlatılması bence çok büyük yanlış. Risk yoksa zaten biz oynamak istiyoruz ama risk varsa da oynamak istemiyoruz, en küçük riske girmek istemiyoruz. 'Evden çıkmayın, mesafeyi koruyun, maske takın' deyip sonradan arkadaşları alıp oynatmamız biraz tezat oluyor. Risk tamamen bittikten sonra futbol oynanması gerekiyor. Önemli olan insan sağlığı. Dikkat etmemiz gereken bir sürü şey var. Futbolda temassız oynama gibi bir şansın yok. Antrenmanlarda bile ister istemez temas oluyor. En iyisi risk olmadan ligleri başlatmak gerekiyor. Risk ve vaka varsa bence oynanmaması gerekiyor. Birkaç vaka varken, maçları iptal ettik. Şimdi vakalar varken maçları oynatmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olsun, Bilim Kurulumuz olsun, mükemmel çalışıyorlar. Güzel bir gidişat var. Futbolu bu riske katmak çok doğru değil dedi.

TEKNİK ADAMLARIN FİKRİ ALINMADI

Sporcuların pandemi sürecinden tedirgin olduğunu kaydeden Çalımbay, Sporcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu ortamda oynamak istemiyor. Bizde hiç antrenmana çıkmayan arkadaşımız var. Ona da saygı duyuyoruz. İyi bir ortam yok şu an. Herkes bezgin, gergin ve düşünceli. Risk ortadan kalkınca futbolun o zaman başlaması lazım. 12 Haziran'da liglerin başlatılmasına karar verilirken hiçbir teknik adamdan fikir alınmadı. Futbolun içinde olan, futbolu oynatan, arkadaşları motive etmeye çalışan bizleriz ama bizlerle maalesef bir görüşme olmadı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i aradım. 'Bizleri bir araya getirin, görüşelim ve güzel bir fikir bulalım' dedim ama maalesef bunların hiç biri olmadı. Bana göre Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de yeteri kadar ağırlığını koyamadı. Oyuncuların taleplerini gündeme getiremediler. Doğru düzgün bir organize olunamadı diye konuştu.

LİGLER EYLÜL AYINDA BAŞLAYABİLİRDİ

Hafta içinde birçok futbol kulübünde Kovid-19 vakasına rastlanıldığının hatırlatılması üzerine Çalımbay, Ligler başlayınca bu kadar pozitif vakanın çıkması durumunda liglerin oynatılması imkansız. Beşiktaş, Erzurumspor gibi takımlar 14 gün karantinada. Bazı arkadaşlarımız da böyle. Oyuncular darmadağın oldu. Nasıl lige hazırlanacaksınız ki Bana göre belli bir süre kafa olarak dinlenmeleri gerekiyor. Benim kendi düşüncem ligler eylül ayında başlayabilirdi. Ligden önce 8 maç oynanabilirdi. Yüzde yüz çözüm bulunabilirdi. Sıkıştırıp oynatmak bence doğru değil. Akıllı bir şekilde karar vermemiz gerekiyor. Ligde en avantajlı takımlardan birisiyiz. Biz de lig oynansın istiyoruz ama riskin az olduğu dönemde maçlar başlasın ifadelerini kullandı.

SPOR Rıza Çalımbay Risk bittikten sonra futbol oynanmalı

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Futbol, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay Risk bittikten sonra futbol oynanmalı - Son Dakika

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