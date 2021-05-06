SPOR Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz

06.05.2021 10:45

Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruzSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "3 maçımız kalmış.

Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "3 maçımız kalmış. Üçü de final gibi maçlar. Sanki Play-Off oynuyormuşuz gibi. Onun için üç maçı da en iyi şekilde bitirirsek ondan sonra istediğimiz yerde oluruz" dedi.

Süper Lig'in 39'uncu hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından ligde hafta sonu kendi sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise üç grup halinde yarı saha maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir cumartesi günü saat 20.30'da yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Değerendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Gaziantep maçı bizim için dönüm noktası bir maçtı. O maçtan önce güzel bir seri başlatmıştık. Çok zor durumlardan yukarıya geldik. İyi bir duruma geldik. Eğer yukarıya oynamak istiyorsak Gaziantep maçını da kazanmamız gerekiyordu, ona göre zaten oynadık. Özellikle ilk yarı mükemmel oynadık, hak ettiğimiz şekilde golü de bulduk. Bazı pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarıda zaman zaman baskı yedik ama bir deplasman takımı deplasmanda nasıl oynarsa aynı şekilde oynadık. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Bugüne kadar gerçekten belki hiç bir takımın yapmadığı şeyi başardık. Çok zor durumdan iyi durumlara geldik, ama bununda sonunu getirmek çok çok önemli" diye konuştu.

"HEP BERABER GÜZEL ŞEYLER YAPTIK"

Ligde 3 maçın kaldığını ve bu 3 maçın da en iyi şekilde bitirmeye çalışacaklarını kaydeden Çalımbay, "Takımımla, oyuncularımla hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten çok özveride bulundular, hepsi kapasitelerinin çok çok üstüne çıktı. Hep beraber güzel şeyler yaptık. Şimdi amacımız tabi ki Başakşehir maçı, tek düşüncemiz o. Arkadaşlarımın hepsiyle konuştum, 3 maçımız kalmış. Üçü de final gibi maçlar. Sanki Play-Off oynuyormuşuz gibi. Onun için üç maçı da en iyi şekilde bitirirsek ondan sonra istediğimiz yerde oluruz" diye konuştu.

Ligde takımının 16 maçlık yenilmezlik serisini de değerlendiren Çalımbay, "Çok eksik ve sakat oyuncularımız vardı, antrenman yapma şansımız hiç olmuyordu. Çünkü hem Avrupa kupaları, hem lig, hem Türkiye Kupası sürekli maç oynuyorduk. O anda ara oldu ve Avrupa kupalarından istemeyerek elendik. Elendikten sonra bir boşluk oldu. O boşluğu iyi şekilde değerlendirdik, her şeyden önce antrenman yaptık. Oyuncu arkadaşlarımız iyileşti. Çünkü bizde hasta olmayan kalmadı. Yüzde 95'imiz hasta oldu, bir sıkıntı yaşadık. Ondan sonrada toparlandık. Geçen sezon da böyle mükemmel bir seri başlatmıştık. Şuanda da aynı şekilde bir seri başlattık, buraya kadar da getirdik. Maça çıkarken çok iyi şekilde konsantre oluyorduk, çok iyi şekilde işler yapıyorduk. Bizim en sıkıntılı maçımız Gençlerbirliği maçıydı. Çünkü zor bir durumdan rahatlayınca birazcık maça böyle iyi başlayamadık. 2-0 mağlupken 3-2 maçı kazanmıştık. En zor maçlarımızdan bir tanesiydi o maç. Oyuncularım çok iyi şeyleri hak ediyorlar. Şu anda da tek düşüncemiz kalan Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını çok iyi bir şekilde bitirmek."

"TARAFTARIMIZI ÖZLEDİK"

Taraftarı özlediklerini kaydeden Çalımbay, "Pandemiden önce sahamızda namağluptuk. Burada taraftarın çok büyük katkısı oluyordu. Bu maçlarda futbolcu arkadaşlar ve taraftar çok iyi bütünleşiyordu. Hiç mağlubiyet almadık, pandemi başladı. Seyircisiz maçlar oynanmaya başladı. Zaten maçların tadı tuzu olmuyor, hazırlık maçı oynar gibi oynuyorsunuz. O yüzden tabi ki zor, hiç bir takımın bana göre hiç bir artısı, avantajı olmuyor. Taraftarla oynamayı çok isteriz. İnşallah önümüzdeki sezon başlar. İnşallah aşılarımız gelir, herkes aşısını yaptırdıktan sonra da maçlarımıza başlarız" ifadelerini kullandı.

SPOR Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz
SPOR Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz
SPOR Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz
SPOR Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz - Son Dakika


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