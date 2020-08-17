SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak - Son Dakika

SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak

SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacakVIDEO YOKGökhan Akkan'ı Beşiktaş istiyorOkan Buruk en iyi Türk hocaArda iyi ve karakterli bir oyuncuFenerbahçe ve Galatasaray iyi transferler yapıyorBaşakşehir ligin en iyi futbol oynayan takımı6...

SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak

VIDEO YOK

Gökhan Akkan'ı Beşiktaş istiyor

Okan Buruk en iyi Türk hoca

Arda iyi ve karakterli bir oyuncu

Fenerbahçe ve Galatasaray iyi transferler yapıyor

Başakşehir ligin en iyi futbol oynayan takımı

6 transfer yapacağız

Rizespor hedef yükseltti

En kısa zamanda yeni oyuncular katılacak

Zor bir lig bekliyorum, geniş kadro kurulmalı

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERUZRUM,(DHA)

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

RİZESPOR HEDEF YÜKSELTTİ

Yeni sezon öncesi eksiklerin giderileceğini belirten Tomas, Bu sene Çaykur Rizespor hedef yükseltti. Bu sezon daha rahat ve sakin bir sezon geçirmek istiyoruz. Geldiğimde takımı biliyordum, eskiden de çalıştığım bir ekip olduğu için takımı tanıyordum. Son iki hafta takımı gördüm ve analiz yaptım. Yeni transferler lazım. Şu an onun üzerine çalışıyoruz ve planlama da yaptık. Eksik olan mevkilerimizi belirledik ve en kısa zamanda yeni oyuncular aramıza katılacak dedi.

6 TRANSFER YAPACAĞIZ

Takımdaki eksik bölgeleri de söyleyen Tomas, Takımda zaten stoper Fernandes gitti, stoper eksiğimiz var. Bir ya da 2 orta saha alacağız. Kenar ve hücum için de 2 ya da 3 takviye istiyoruz diye konuştu.

GÖKHAN AKKAN'I BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Takımın milli kalecisi Gökhan Akkan'a teklifler geldiğini dile getiren Hırvat teknik adam, Sportif direktör Yılmaz Bal ile konuşuyoruz. Beşiktaş onu istiyordu ama şu an ki son durumu bilmiyorum. Transferi şu an hangi aşamada bir bilgim yok. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum. Şu an takımımızın oyuncusu ifadelerini kullandı.

ZOR BİR LİG BEKLİYORUM, GENİŞ KADRO KURULMALI

Süper Lig'de takım sayısının artmasından dolayı daha geniş bir kadro kurulması gerektiğine vurgu yapan Tomas, Daha zor bir lig bekliyorum. 40 maç olacak, kupayla birlikte de 45-46 maç. Geniş bir kadro olması gerekiyor. 22 net oyuncunun takımda olması lazım. Kadroda yer alan oyunculardan iki takım çıkarmak lazım diye konuştu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İYİ TRANSFERLER YAPIYOR

Süper Lig'de takımların iyi transfer yaptığına değinen Tomas, Fenerbahçe ve Galatasaray iyi transferler yapıyor. Biz de iyi transferler yapacağız. Umarım iyi bir sezon geçirebiliriz şeklinde konuştu.

ARDA'YA İHTİYAÇ VAR, OYNAMASI LAZIM

Beraber de futbol oynadığı Arda Turan için Tomas, Arda sezon başı Başakşehir'de oynadı. Ben de Okan hoca ile Başakşehir'de beraber Arda ile çalıştım. Galatasaray'da beraber de oynadık. İyi ve karakterli bir oyuncu. İspanya'ya gittikten sonra çok iyi bir oyuncu oldu. Son dönemlerde oynamadığı için performansı düştü. Arda'ya hep ihtiyaç var oynaması lazım açıklamasında bulundu.

BAŞAKŞEHİR EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMDI

Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in en iyi futbol oynayan takım olduğunu dile getiren Tomas, Başakşehir tüm sezon içinde en iyi futbol oynayan takımdı. Takım pandemi dönemini hiç hissetmedi. İyi futbol oynadılar, sonuna kadar getirdiler ve şampiyon oldular. Hem yerli, hem de yabancı oyuncularla iyi bir kadrosu var. En önemlisi Demba Ba, Visca, Crivelli ve İrfan Can'ın performansı takımı şampiyonluğa götürdü dedi.

OKAN BURUK EN İYİ TÜRK HOCA

Yıllarca beraber çalıştığı Okan Buruk'tan da övgüyle bahseden Tomas, Okan hoca ile 5-6 sene birlikte çalıştık. Elazığ, Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisar ve Rize'de birlikte çalıştık. Okan Buruk en iyi Türk hoca. Akhisar'da kupa kazandı, Rizespor'da başarılı oldu. Sonra da şampiyonluk yaşadı. Bu kadar kısa sürede kupalar kazanan hoca Türkiye'de yok ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM İYİ

A Milli Takım için de Tomas, Milli takımı iyi gördüm. Fransa'nın olduğu gruptan çıktı. Önemli genç oyuncuları var ve yurt dışına gidiyorlar. Mesela Çağlar, Merih, Yusuf, Cengiz Ünder, stoper Mert Çetin gibi oyuncular yavaş yavaş gidiyor. Avrupa'da tecrübe kazanıyorlar ve bunu milli takıma da yansıtıyorlar dedi.

HEDEF İLK 10

Yeni sezon hedeflerinin ilk 10 olduğuna vurgu yapan Tomas, Rizespor'un yeni sezon hedefi ligi 8 ve 10'uncu sırasında bitirmek. Taraftar merak etmesin, Rizespor ofansif bir futbol oynayacak. Baskılı bir futbol oynayacak, benim inancım tam açıklamasında bulundu.

SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak

Stjepan Tomas, Galatasaray, Rizespor, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti         
13:15
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var         
12:55
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü         
12:29
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi         
11:23
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor         
09:31
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi         
08:54
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz         
08:48
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
08:44
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı         
22:28
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 16:39:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei