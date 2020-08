SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak - Son Dakika

SPOR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERUZRUM,(DHA)

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

RİZESPOR HEDEF YÜKSELTTİ

Yeni sezon öncesi eksiklerin giderileceğini belirten Tomas, Bu sene Çaykur Rizespor hedef yükseltti. Bu sezon daha rahat ve sakin bir sezon geçirmek istiyoruz. Geldiğimde takımı biliyordum, eskiden de çalıştığım bir ekip olduğu için takımı tanıyordum. Son iki hafta takımı gördüm ve analiz yaptım. Yeni transferler lazım. Şu an onun üzerine çalışıyoruz ve planlama da yaptık. Eksik olan mevkilerimizi belirledik ve en kısa zamanda yeni oyuncular aramıza katılacak dedi.

6 TRANSFER YAPACAĞIZ

Takımdaki eksik bölgeleri de söyleyen Tomas, Takımda zaten stoper Fernandes gitti, stoper eksiğimiz var. Bir ya da 2 orta saha alacağız. Kenar ve hücum için de 2 ya da 3 takviye istiyoruz diye konuştu.

GÖKHAN AKKAN'I BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Takımın milli kalecisi Gökhan Akkan'a teklifler geldiğini dile getiren Hırvat teknik adam, Sportif direktör Yılmaz Bal ile konuşuyoruz. Beşiktaş onu istiyordu ama şu an ki son durumu bilmiyorum. Transferi şu an hangi aşamada bir bilgim yok. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum. Şu an takımımızın oyuncusu ifadelerini kullandı.

ZOR BİR LİG BEKLİYORUM, GENİŞ KADRO KURULMALI

Süper Lig'de takım sayısının artmasından dolayı daha geniş bir kadro kurulması gerektiğine vurgu yapan Tomas, Daha zor bir lig bekliyorum. 40 maç olacak, kupayla birlikte de 45-46 maç. Geniş bir kadro olması gerekiyor. 22 net oyuncunun takımda olması lazım. Kadroda yer alan oyunculardan iki takım çıkarmak lazım diye konuştu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İYİ TRANSFERLER YAPIYOR

Süper Lig'de takımların iyi transfer yaptığına değinen Tomas, Fenerbahçe ve Galatasaray iyi transferler yapıyor. Biz de iyi transferler yapacağız. Umarım iyi bir sezon geçirebiliriz şeklinde konuştu.

ARDA'YA İHTİYAÇ VAR, OYNAMASI LAZIM

Beraber de futbol oynadığı Arda Turan için Tomas, Arda sezon başı Başakşehir'de oynadı. Ben de Okan hoca ile Başakşehir'de beraber Arda ile çalıştım. Galatasaray'da beraber de oynadık. İyi ve karakterli bir oyuncu. İspanya'ya gittikten sonra çok iyi bir oyuncu oldu. Son dönemlerde oynamadığı için performansı düştü. Arda'ya hep ihtiyaç var oynaması lazım açıklamasında bulundu.

BAŞAKŞEHİR EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMDI

Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in en iyi futbol oynayan takım olduğunu dile getiren Tomas, Başakşehir tüm sezon içinde en iyi futbol oynayan takımdı. Takım pandemi dönemini hiç hissetmedi. İyi futbol oynadılar, sonuna kadar getirdiler ve şampiyon oldular. Hem yerli, hem de yabancı oyuncularla iyi bir kadrosu var. En önemlisi Demba Ba, Visca, Crivelli ve İrfan Can'ın performansı takımı şampiyonluğa götürdü dedi.

OKAN BURUK EN İYİ TÜRK HOCA

Yıllarca beraber çalıştığı Okan Buruk'tan da övgüyle bahseden Tomas, Okan hoca ile 5-6 sene birlikte çalıştık. Elazığ, Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisar ve Rize'de birlikte çalıştık. Okan Buruk en iyi Türk hoca. Akhisar'da kupa kazandı, Rizespor'da başarılı oldu. Sonra da şampiyonluk yaşadı. Bu kadar kısa sürede kupalar kazanan hoca Türkiye'de yok ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM İYİ

A Milli Takım için de Tomas, Milli takımı iyi gördüm. Fransa'nın olduğu gruptan çıktı. Önemli genç oyuncuları var ve yurt dışına gidiyorlar. Mesela Çağlar, Merih, Yusuf, Cengiz Ünder, stoper Mert Çetin gibi oyuncular yavaş yavaş gidiyor. Avrupa'da tecrübe kazanıyorlar ve bunu milli takıma da yansıtıyorlar dedi.

HEDEF İLK 10

Yeni sezon hedeflerinin ilk 10 olduğuna vurgu yapan Tomas, Rizespor'un yeni sezon hedefi ligi 8 ve 10'uncu sırasında bitirmek. Taraftar merak etmesin, Rizespor ofansif bir futbol oynayacak. Baskılı bir futbol oynayacak, benim inancım tam açıklamasında bulundu.