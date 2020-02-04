Spor robert prosinecki kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor robert prosinecki kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor - Son Dakika

Spor robert prosinecki kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor

17 dakika önce

SPOR Robert Prosinecki Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyorİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 21'inci haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

SPOR Robert Prosinecki Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor

İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 21'inci haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları geçen kaleci Silviu Lung ve Hakan Arıkan antrenmanda takımla birlikte çalışırken; Hasan Hüseyin Acar, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Göreve başladığımdan beri deplasmanda oynadığımız 3 maçı da kaybettik. Artık bunlar bitti. Bizim kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor. Antalyaspor maçı bunlardan ilki ve en önemlisi. Galatasaray'a karşı oynadığımız maçın 2'nci yarısında oynadığımız performansın daha fazlasını göstereceğiz. Bu maça iyi hazırlanacağız. Maçta 3 puan almak, üst sıralarda yer alabilme şansını tanıyacak ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Prosinecki, Bu hafta tam takım olacağımızı düşünüyorum. Ben hakem hataları nedeniyle yorum yapmak istemiyorum ama VAR Sistemi bulunuyor. Galatasaray maçında bariz penaltı vardı. Haydi hakem görmedi ama VAR nasıl görmedi anlamıyorum şeklinde konuştu.

Spor robert prosinecki kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor

Robert Prosinecki, Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:13:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor robert prosinecki kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]