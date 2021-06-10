Üye Girişi
SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız - Son Dakika

SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız

10.06.2021 20:09

Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız"Burak'ı çok severim, o Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri""Türkiye gibi harika oyuncuları olan bir takıma saygı duymamız gerekiyor"Giorgio Chiellini: Bu maça biz çok iyi hazırlandıkUğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / ROMA...

Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız

"Burak'ı çok severim, o Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri"

"Türkiye gibi harika oyuncuları olan bir takıma saygı duymamız gerekiyor"

Giorgio Chiellini: Bu maça biz çok iyi hazırlandık

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ ROMA (İtalya), (DHA) - İtalya A Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Burak harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın bize gol atmaz. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız" dedi.

EURO 2020 açılış maçında yarın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile karşı karşıya gelecek İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini ve futbolculardan Giorgio Chiellini basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takımın tecrübeli ismi Burak Yılmaz'ın bu sezon gösterdiği performansa dikkat çeken Roberto Mancini, "Burak harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın bize gol atmaz. Kendisi benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız. Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde ne için konsantre olacaklarını çok iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizen Mancini, "Şu an her şey iyiye doğru gidiyor. Halkımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Biraz daha eğlenmelerini sağlamak. 90 dakika boyunca mümkün olduğu kadar iyi zaman geçirtmek istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi ne için konsantre olduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE GİBİ HARİKA OYUNCULARI OLAN BİR TAKIMA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Şampiyonadaki hedeflerinden de bahseden Mancini, "Burada oynayan diğer takımlar gibi bizim de zor bir maç takvimimiz var. Sonuçta hepimiz futbol oynuyoruz. Türkiye gibi harika oyuncuları olan bir takıma saygı duymamız gerekiyor. 3 yıl önce de güvenli olduğumu hissediyordum. Şu an kendimi daha da güvende hissediyorum. İnanılmaz oyuncularımız ve her şeyden önce harika bir takım ruhumuz var. Uzunca bir süredir beraber ve eğlenerek çalışıyoruz. Amacımız tabii ki bu turnuvanın sonunda Londra ve Wembley'e ulaşmak" şeklinde konuştu.

"16 BİN KİŞİNİN KARŞISINDA OYNAMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Uzun zaman sonra taraftarların tribünlere dönecek olması hakkında sorulan soruya da cevap veren Mancini, "Taraftar ne kadar olursa o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Bunların içinde sadece bizim taraftarımız değil, Türk taraftarlar da olacak. Bu kadar uzun süren bir pandemi sonrasında 16 bin kişinin karşısında oynamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"PELLEGRİNİ'NİN SON SAKATLIĞI BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Yaşadığı sakatlık sonrasında turnuva kadrosundan çıkartılan Pellegrini'nin kendileri için önemli bir futbolcu olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Lorenzo Pellegrini bizim için çok önemli bir oyuncu. Farklı şekillerde oynayabilen bir oyuncu. Son sakatlığı bizi çok üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Ona çok güveniyoruz. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. İtalya'nın Avrupa Şampiyonası yolunda çok önemli katkısı olabilecek bir oyuncu. Umarım en kısa sürede kendisine gelir ve toparlar" dedi.

GİORGİO CHİELLİNİ: BU MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Yarın oynanacak maç için iyi hazırlandıklarını söyleyen İtalya'nın tecrübeli ismi Chiellini, "Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Yarınki maçta neden böyle olmasın diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"İSVEÇ'E ELENMEMİZ BİZİ ÇOK ÜZDÜ ANCAK SONRASINDA MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU"

2018 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda İsveç'e elenmelerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Chiellini, "Çok önemli bir turnuvaydı 2018'deki Dünya Kupası. San Siro Stadyumu'nda İsveç karşısında elenmemiz bizi çok üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Ancak sonrasında bir motivasyon kaynağı oldu. Tekrar dirilmek ve takıma yeni bir ruh kazandırmak için büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. O zaman da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan birçok oyuncu döndüğümüzde çok hoş karşılanmamıştı. EURO 2020'de duygularını canlandırmak istiyoruz. Taraftarımıza şampiyonada farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Öte yandan İtalya Mili Takımı, yarın oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yaptı. İtalyanların, antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleşen bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız
SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız
SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız
SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız

Giorgio Chiellini, Roberto Mancini, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi 21:13 Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 21:00 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu 20:33 G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti 20:09 Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor 18:42 Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! 17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı 17:46 TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
İngiliz medya devinden Türkiye'ye övgü: İHA pazarında öncü bir aktör haline geldi İngiliz medya devinden Türkiye'ye övgü: İHA pazarında öncü bir aktör haline geldi         
21:17
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak         
20:47
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek         
20:16
Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi         
19:59
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi         
19:24
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
DSÖ'den korkutan uyarı: Delta mutasyonu Avrupa'da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz DSÖ'den korkutan uyarı: Delta mutasyonu Avrupa'da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz         
17:58
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 21:33:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement