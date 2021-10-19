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Ruben Amorim: "Skor 4-1 olunca galibiyetten emin oldum" - Son Dakika

Ruben Amorim: "Skor 4-1 olunca galibiyetten emin oldum"

19.10.2021 22:30
Ruben Amorim:

Beşiktaş deplasmanında 4-1 kazanan Sporting Lizbon'da Teknik Direktör Ruben Amorim maçın ardından konuştu.

Beşiktaş deplasmanında 4-1 kazanan Sporting Lizbon'da Teknik Direktör Ruben Amorim maçın ardından konuştu. Beşiktaş karşısında 3-1'in bile kendileri için net bir skor olmadığını söyleyen Amorim, "Beşiktaş son dakikada 1 gol bulsa, durumu değiştirebilirdi. Skor 4-1 olunca galibiyetten emin oldum" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş deplasmanında 4-1 kazanan Sporting Lizbon'da Teknik Direktör Ruben Amorim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ve maçın da zor olduğunu söyleyen Amorim, "Zor olacağını biliyorduk ki çok da zor oldu. İlk 15 dakika topu bize vermediler ve çok güçlü başladılar. Ama Coates'in golüyle dinamikler değişti. Ajax maçında da bu şekilde olmuştu, Ajax'ın golünden sonra dinamikler değişmişti. Bu golden sonra defans yönünden iyiydik. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. İlk yarının sonunda 3-2 oldu ancak bu gol iptal edildi. İptal edilen gol önemliydi bizim için. Sonrasında da istediğimiz galibiyeti aldık" diye konuştu.

"3-1 BİLE GARANTİ SONUÇ DEĞİLDİ"

Beşiktaş'ın kendilerine göre oldukça kaliteli bir ekip olduğunu söyleyen Ruben Amorim, "Bizim tecrübe eksiğimiz var. Skor 3-1'ken 90. dakikada ikinci golü bulsalar bile geri dönüş yapabilirlerdi. Skor 4-1 olduktan sonra galibiyetten emin oldum. Penaltı konusunda da, penaltıyı atacak ismi takıma bıraktım ve böyle bir karar verdiler" dedi.

Oyuncularının kalitesiyle maçı kazandıklarını söyleyen Amorim, "2 golü aynı şekilde attık, diğer golü de aynı pozisyonda penaltı olarak kazandık. Bir şey 1 kez oluyorsa şanstır ama 2 kez oluyorsa, iyi çalışmanın sonucudur. İyi çalıştık ve karşılığını aldık. Oyuncular hangi bölgede rahat oynayacaksa bu şekilde oynatmaya çalışıyoruz. 2 pasta rakibin hücum alanına gitmeye çalıştık. 1 hafta boyunca çalıştığımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Son olarak takımın istikrarlı yapısı hakkındaki soruyu yanıtlayan Amorim, "Bu sisteme zamanla iyi çalıştık. Ben de futbolculuktan geldiğim için bu sistemi oturtmak için zamana ihtiyacım vardı. Şu anda 3'lü defans oynuyoruz ama sistemde bir parça değiştirdiğimiz zaman, sistem yine yerine geliyor. Bu sistem üzerine iyi çalıştık" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Sporting, Beşiktaş, Lizbon, Skor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ruben Amorim: 'Skor 4-1 olunca galibiyetten emin oldum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ruben Amorim: "Skor 4-1 olunca galibiyetten emin oldum" - Son Dakika
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