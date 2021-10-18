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SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız - Son Dakika

SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız

18.10.2021 19:04

Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız'Yarın Beşiktaş oyuna güçlü başlayacaktır''Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz'Antonio Adan: Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek'Pjanic fark yaratabilir''İlk 2 maçta iyi performans sergiledik ancak puan alamadık'Olgucan KALKAN -...

Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız

'Yarın Beşiktaş oyuna güçlü başlayacaktır'

'Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz'

Antonio Adan: Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek

'Pjanic fark yaratabilir'

'İlk 2 maçta iyi performans sergiledik ancak puan alamadık'

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak Sporting CP'de teknik direktör Ruben Amorim ve İspanyol file bekçisi Antonio Adan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Rubem Amorim, 'Savunmada Ajax maçından iyi olmamız gerekiyor. Hücumda da Dortmund maçından daha iyi olmamız lazım. Beşiktaş ile oynayacağımız 2 maç var. İlk 2 maçta tecrübesizliğimizden kaynaklı hatalar yaptık. Bu hatalarımızı not aldık. Yarın bu hataları yapmamaya çalışacağız. İyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Yollarına Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediklerini belirten Amorim, 'Pedro test olacak. Henüz sahaya çıkmadı. Test sonucuna göre sahaya çıkabilirse yarın onu oynatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kimse 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkamadı. Avrupa Ligi de önemli ancak biz burada devam etmek istiyoruz. Yarın önemli bir maç oynayacağız. En iyisini yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'YARIN BEŞİKTAŞ OYUNA GÜÇLÜ BAŞLAYACAKTIR'

Topa sahip olmaktan çok galip gelmenin önemli olduğuna dikkat çeken Amorim, 'Yarın tabii ki topla oynayan taraf olmak isterim. İlk 2 maçta rakiplerimiz topu bize bırakmadı. Ancak burada galibiyet önemli. Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu ve oyunu domine etmek, topa sahip olmak isteyeceklerdir. Biz de Dortmund maçında savunmada kompakt bir oyun oynadık. Oradaki gibi topa sahip olmak istiyoruz. Erken bir gol bulmak istiyoruz. Tabii ki yarın topa sahip olmak isterim, yarın ne olacağını göreceğiz. Beşiktaş yarın güçlü başlayacaktır. Taraftarlarının oluşturduğu fantastik bir atmosfer var. Biz de kaliteli bir takımız. Portekiz'de Porto ve Benfica ile benzer maçlar oynadık. Oralardan galibiyetle çıktığımız oldu. Yarın da böyle bir sonuç için oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır' şeklinde konuştu.

'YARIN BEŞİKTAŞ'I TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Daha önce Braga formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etmesi hatırlatılan Amorim, 'Şu andaki Sporting o dönemdeki Braga'dan daha güçlü. Stat değişti, daha modern bir hal almış. O dönemde Beşiktaş'ta Manuel Fernandes vardı. Şimdi Rosier, Batshuayi, Pjanic gibi isimler var. Rosier, Portekiz'de bulamadığını burada buldu. Vida gibi isimler var. Yarın Pjanic'e top, Batshuayi'ye alan bırakırsak zorlanacağımız kesin. Aynı şekilde kanatta Ghezzal da öyle. Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız. Atmosfer burada çok iyi. Oyuncular da bunu biliyor. Galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklar' dedi.

ANTONIO ADAN: İLK 2 MAÇTA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK ANCAK PUAN ALAMADIK

Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarla tanışmak istediklerini dile getiren Antonio Adan, 'Yarınki maçta tek düşüncemiz 3 puanı alabilmek. Gruptaki ilk 2 maçımızda iyi performans sergiledik. Özellikle Dortmund maçında iyi oynadık ancak puan alamadık. Bu maçta gücümüzü ortaya koymak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM ETMEK'

Yarın buradan 1 puanla ayrılmalarının kendileri için nasıl bir sonuç olacağı sorulan Adan, 'Buradan kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Daha 4 maçımız var. Yarın burada bütün şansımızı kullanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe oldukça önemli. Burada daha ileri gidebilmek için tecrübeli isimlere sahip olmak gerekiyor. Genç bir takım olmamız daha çok istememizi sağlıyor. Ajax maçında bunu yapamadık ama Dortmund maçında daha kompakt bir oyun oynadık. Yarın da burada tecrübemizi sahaya yansıtmaya çalışacağız' diye konuştu.

'PJANIC FARK YARATABİLİR'

Yarınki mücadelede kendilerini zorlayacak futbolcular olup olmadığı sorulan Adan, 'Pjanic fark yaratabilir. Önemli bir oyuncu ama biz takım olarak bakıyoruz. Bireysel olarak önemli hücum oyuncularına sahipler. Geçen sene de çok iyi bir performans gösterip şampiyon oldular. Dediğim gibi Pjanic fark yaratabilir ama biz oyuncu oyuncu değil genel olarak takıma bakıyoruz' dedi.

SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız
SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız
SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız
SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Ruben Amorim: Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız - Son Dakika
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