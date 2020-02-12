Spor rus ve türk buz hokeyi takımlarından dostluk maçı - Son Dakika

SPOR Rus ve Türk buz hokeyi takımlarından dostluk maçı

MOSKOVA, (DHA)

Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunu yaptığı Spartak Hokey Kulübü bünyesinde yer alan Spartak Genç Hokey Takımı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun kurduğu Türk Karma Genç Hokey Takımı ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Spartak Genç Hokey Takımı'nın 7-1 galibiyeti ile sona eren mücadele sonrası Türk Hava Yolları Moskova Müdürü Turan Yardımcı ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tarafından Rus ve Türk sporculara ödül verildi.

"TÜRKİYE'DE HOKEYİ DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Türkiye'de hokeyi büyütmek ve geliştirmek için fikir alış verişinde bulunduklarını belirterek, "Rusya ile siyasi olan birlikteliğimizi sportif birlikteliğimizle de bir araya getirmek istiyoruz. Buz hokeyinin gelişmesi anlamında görüşmeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Buz hokeyinde Rusların bir geleneği var. Türkiye olarak 20-25 yıllık bir mazimiz var. O yüzden Rusya ile olan sportif ilişkileri önemsiyoruz. Maç sayıları milli takım çalışmaları, antrenör gelişim seminerleri olsun bu konuda beraber çalışacağız. Bu akşam da Rusya Federasyonu ile bir görüşmemiz olacak. Bu konuları ele alacağız. Türkiye'de hokeyi büyütmek daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Dünya sıralamasında 34'üncü sıralarda yer aldıklarını ekleyen Albayrak, "Geçmişe göre yükselen bir trendimiz söz konusu. 5-10 senelik planlarımızın içinde ilk 16 ülkenin arasında yer almak istiyoruz" dedi.

"DOSTLUK MAÇI YAPMAYA KARAR VERDİK"

Türk Hava Yolları Moskova Müdürü Turan Yardımcı, THY olarak iki yıllık süreçte Spartak Buz Hokey Kulübü'nün sponsorluğunu yaptıklarını ifade ederek, "Bu çerçevede de Türkiye'deki Buz Hokeyi Federasyonumuz ile Halit Albayrak başkanımızla da görüşme halindeydik. Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkiler çerçevesinde buz hokeyi bağlamında neler yapabileceğimizi istişare ettik. Gelinen bu noktada Türk çocuklardan oluşan karma takımı ile Spartak'ın çocuk takımı arasında hem bir antrenman hem de bir dostluk maçının yapılmasına karar verildi" diye konuştu.