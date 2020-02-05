Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi - Son Dakika

Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi

6 saat önce

Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya'yı 2 - 1 yendiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yendi.

Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya'yı 2 - 1 yendi

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 10 günlük kamp için gelen Rusya ve Slovenya U17 kadın milli takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bir otelin sahasında oynanan hazırlık maçında Rusya, Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Her iki takım 8 Şubat'ta tekrar hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Rusya A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Fomina Elena da izledi.

(FOTOĞRAFLI)

Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi

Slovenya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:35 Kaynak: DHA
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