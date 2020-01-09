Spor ryan babel, istanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi - Son Dakika

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Spor ryan babel, istanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi
7 saat önce
SPOR Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:26 Kaynak: DHA
Son Dakika Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum