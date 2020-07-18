SPOR-Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler - Son Dakika

SPOR-Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler

Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdilerDÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse yakalanan vatandaşlara yardım eli uzatırken aynı hastalığa yakalanan hatta hayatını kaybeden sağlık çalışanları sualtında hatırlandı.

Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler

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DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse yakalanan vatandaşlara yardım eli uzatırken aynı hastalığa yakalanan hatta hayatını kaybeden sağlık çalışanları sualtında hatırlandı. Denizin derinliklerinde unutulan değerleri hatırlatmak ve ulusal günlerimizin önemini sualtında vurgulamak için çabalayan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Edirne'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi'nin mavi sularında açtıkları pankartla tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dünyayı aylardır etkisi altına alan ve yaklaşık 600 bin insanın ölümüne neden olan Covid -19'a, Türkiye'de pek çok sağlık çalışanı yakalandı. Koronavirüsle mücadele eden hastalara yardım eli uzatırken aynı hastalığa yakalanan fedakar sağlık personelinden yaklaşık 40 tanesi hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitelerinde kalan hastalara bakabilmek için haftalarca evlerine gidemeyen doktor, hemşire, eczacı ve hastabakıcıların fedakarlığı hastalıkla mücadele sırasında en çok konuşulan konularından oldu. Küresel pandemi sürerken dünyadaki herkesin saygısını kazanan sağlık çalışanları sualtında da unutulmadı. Ulusal günlerde milli ve manevi değerleri hatırlatmak, suyun altında unutulan zenginlikleri hatırlatmak ve toplumsal farkındalığı harekete geçirmek için gönüllü dalgıçlardan kurulan Derinlere Saygı Dalış topluluğu, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına teşekkür etmek için dalış yaptı.

DALIŞ EKİBİNDE 2 DOKTOR

Dünyanın en temiz denizlerinden Saros Körfezi'nin İbrice Limanı'nda Mavi Ege Dalış Merkezi'nin desteğiyle bir araya gelen topluluk, İstanbul'dan getirdikleri pankartı suyun altına indirdi. Liman açıklarında 8 metre derinliğe indirilen 'Tüm Sağlık Çalışanlarına Müteşekkiriz' yazılı pankartın yanı sıra Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ve Türk bayrağı açan 12 kişilik dalış ekibi içinde Covid-19'u yenen aile hekimi Dr. Ahmet Ayhan ile göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nihal Kasapçopur da vardı. Nisan ayında virüse yakalanmasıyla 14 gün karantinada kalarak iyileşen Dr. Ahmet Ayhan, "Bu hastalığı yenen bir doktor olarak sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine şahit oldum. İyileştiğim anda görevime dönerek arkadaşlarıma yardım ettim. Bu dalış ile mesleğimizin ne kadar onurlu ve saygın olduğuna bir kez daha şahit oldu" dedi. Dr. Nihal Kasapçopur ise, "Bu dalış, bir kez daha meslektaşlarım ve tüm sağlık çalışanlarıyla gurur duymamı sağladı. Dalgıçların duyarlılığı ile hazırlanan bu pankart bizler için en anlamlı teşekkürlerden biri oldu. Doğanın derin sessizliğinde bile hatırlanmak güzel" diye konuştu.

'ONLAR BU SÜRECİN GERÇEK KAHRAMANI'

250 üyesiyle Türkiye'nin en büyük sualtı etkinlik grubu olan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı kaptan Metin Karadağ, "Üstlendiğimiz misyon ve vizyon arasında, parçası olduğumuz toplumun içinden geçtiği olaylar hakkında farkındalık yaratacak etkinlikler yapmak var. Tüm dünyayı hatta tüm insanlığı ilgilendiren çok ilgilendiren Covid -19, tüm sosyal alışkanlıkları değiştirirken sağlık çalışanlarının insanlığın devamı için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Salgına karşı verilen savaşın en önünde kendi sağlıklarını hatta hayatlarını tehlikeye atan, ailelerine haftalarca kavuşamayan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istedik. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak bu savaşta hayatı pahasına bizleri koruyan sağlık çalışanlarımıza en iyi bildiğimiz yoldan teşekkür etmek için daldık. İki doktor arkadaşımızda bizimle derinlere indi. Biliyoruz ki, sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü onlar bu sürecin gerçek kahramanı. Bu hastalıktan insanlığı korumak için kendi hayatlarını feda eden tüm sağlık çalışanlarını minnetle anıyor, şükranlarımız sunuyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR-Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler - Son Dakika
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