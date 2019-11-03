Son Dakika Haberleri: Spor şahika ercümen rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz
Son Dakika Güncel Spor şahika ercümen rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz

Spor şahika ercümen rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz

7 saat önce

SPOR Şahika Ercümen: Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz"Maraton'da olmak benim için çok anlamlı"Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Şahika Ercümen, "Zorlu bir rekor denemesiydi.

SPOR Şahika Ercümen: Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz

"Maraton'da olmak benim için çok anlamlı"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Şahika Ercümen, "Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Rekoru kırdığını hala tam olarak idrak edemediğini belirten Şahika Ercümen, "Rekoru kırdığımı hala idrak edemedim, birkaç gün önce kırıldı. Onun heyecanıyla son sürat tempoda devam ediyor. Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de Maratonda'yız" diye konuştu.

"MARATON'DA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

İstanbul Maratonu'na katılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Şahika Ercümen, "İstanbul Maratonu'na daha önce de çok katıldım. Bugünkü özel bir katılım çünkü Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte halk yürüyüşüne katılacağız. Ülkesini dünyada başarı ile temsil etmiş birçok sporcuyla buradayız. İstanbul'un bu kadar büyük ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapması çok önemli. Ben de milli bir sporcu olarak bu maratonu çok önemsiyorum. Daha fazla insanın sporla buluşmasını çok istiyorum. O yüzden burada olmak benim için çok anlamlı" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki senelerde maratona katılmak istediğini ifade ederek, "Eğer benim yarışmalarım ile çakışmak ise mutlaka önümüzdeki senelerde bu maratonda yer almak istiyorum. Buranın bir parçası olmak gurur verici" dedi.

Spor şahika ercümen rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 22:00:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor şahika ercümen rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]