SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız - Son Dakika
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SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız

02.06.2022 09:49

SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarızMurat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) - Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Başkanı Savaş Abak, teknik direktör Sait Karafırtınalar, kulüp yöneticileri ve taraftar temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Savaş Abak, Bildiğiniz gibi lig ağustosun ilk haftası başlıyor. Hoca tercihimizi biraz erken yaptık. Daha önce de Sait hocayı Bolu biliyor. Sait hoca ile 2 yıllık bir sözleşme yaptık. Hepimize hayırlı olsun. Boluspor'un ve Sait hocanın hedefleri var. Mali tabloyu kendisine verdik, ortak anlaşmaya vardık dedi.

Sait Karafırtınalar ise Tabii ki hedeflerimiz var. Daha önce burada çalıştık. Camiayı biliyoruz, beklentileri biliyoruz. Burada daha önceki çıtamız çok yüksek. Amacımız bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa ekibimizle birlikte, taraftarın desteği ve camianın da birleşimi ile daha kolay olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel şeylere imza atarız. Şimdiden tüm camiaya, kulübümüze ve ekibime hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız
SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız
SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız
SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız - Son Dakika


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