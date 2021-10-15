Üye Girişi
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı

15.10.2021 13:21

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldıAta SELÇUK / ÜRGÜP (DHA) - Türkiye'nin en ikonik bölgelerinden Kapadokya'da, Argeus Travel and Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda, yedinci kez gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021, yarın 2...

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı

Ata SELÇUK/ ÜRGÜP (DHA) - Türkiye'nin en ikonik bölgelerinden Kapadokya'da, Argeus Travel and Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda, yedinci kez gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021, yarın 2 bin 500'ünde sporcunun katılımıyla başlayacak.

64 ülkeden binin üzerinde yabancı sporcunun da parkura çıkacağı organizasyon kapsamında üç farklı yarış yapılacak. 38 km'lik Salomon Cappadocia Short-Trail (CST) ve 63 km'lik Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT) ile birlikte organizasyonun ana yarışı ise 119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT) olacak.

İLK KEZ TAKIM YARIŞLARI KOŞULACAK

Ayrıca bu yıl ilk kez Salomon Cappadocia Ultra-Trail kapsamında 'Cappadocia Team Games' ismiyle takım yarışları da koşulacak. Bayrak yarışı konseptinde organize edilecek olan Cappadocia Team Games, her bir takım üyesinin 38 km veya 63 km parkurlarının bir bölümünü koşarak, bu heyecana ortak olmalarına imkan tanıyacak.

Ürgüp ve çevre bölgeler için yaklaşık 25 milyon TL'lik ekonomik katkı yaratacak organizasyonun basın toplantısı ve elit atlet tanıtımı ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Argeus Travel and Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, Amer Sports EMEA Bölgesi Genel Müdürü Ceylan Ateş, Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, sponsor marka temsilcileri ve medya mensuplarının katılımıyla Yunak Evleri Kapadokya Kaya Otel'de gerçekleştirildi.

İNCİ SEZER BECEL: SALOMON CUT'A EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, organizasyonla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti: 'Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da gerçekleşecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizasyonuna ev sahipliği yapmanın ve değerli sporcularımızı kentimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Peribacaları, kayalara oyulmuş yerleşim yerleri, açık hava müzeleri ve yeraltı şehirleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Nevşehir; her yıl turizm, tanıtım, kültürel ve spor gibi birçok alanda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Organizasyonun gerçekleşeceği gün, yarışın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi adına tüm parkurlarda yetkili birimlerimiz ile tüm tedbirler alınacak ve tüm birimlerimiz yarış sona erene kadar hazır vaziyette görevlerine devam edeceklerdir. İlimizde gerçekleştirilecek olan organizasyonun hazırlık aşamasında katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.?

MEHMET MARAŞLI: BU ORGANİZASYONUN UZUN YILLAR BÖLGEMİZDE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, toplantıda şunları söyledi: '2020 yılında iptal etmek zorunda kaldığımız organizasyonumuzu bu yıl yine aynı heyecan ve istekle gerçekleştirmek adına Kaymakamlığımız olarak desteğimizi sürdürerek, bölgemize milyonlarca TL katkı sağlayan bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için Argeus Travel and Events'e, Aydın Ayhan Güney'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle turizm hareketliliği sağlayacak bu organizasyonun uzun yıllar bölgemizde devam etmesini diliyorum.'

MEHMET AKTÜRK: SALOMON CUT BÖLGEMİZE VE ÜLKEMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYOR

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk basın toplantısında şu açıklamaları yaptı: 'Dünyanın en gözde organizasyonları arasına giren, her geçen yıl daha da büyüyen, bu yıl yedincisi gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Ürgüp'ümüz başta olmak üzere bölgemize ve ülkemize değer katmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci bu tarzda birçok sportif ve kültürel organizasyona olumsuz etki etmiştir. Ama neredeyse hiç etkilenmeyen bir organizasyonla karşınızdayız. Tüm olumsuzluklara rağmen beklenilenin üzerinde bir talep ile karşı karşıyayız. Elbette bu başarılı bir çalışmanın neticesidir. Bu başarı hikayesinde Ürgüp halkımızın, Belediyemizin ve kurumlarımızın gayretiyle birlikte, Aydın Ayhan Güney Bey ve Argeus Travel and Events çalışanlarının, profesyonel ve fedakarca çalışmalarının sonucu ile ortaya çıkmıştır. Ürgüp'ümüzde uzun yıllardır hep başarılı organizasyonlara imzalar atmış, Aydın Ayhan Güney Bey ve ekibine şahsım ve Ürgüplü hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.'

AYDIN AYHAN GÜNEY: KATILIM SAYISI BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTI

Covid-19 salgını ile ilgili uluslararası seyahat kısıtlamalarına rağmen katılımcı sayılarından çok mutlu olduklarını belirten Aydın Ayhan Güney görüşlerini şu şekilde ifade etti: 'Covid-19 salgını ve kısıtlamalar sebebiyle verdiğimiz bir yıllık aranın ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Kapadokya'da yarışımızı yedinci kez gerçekleştirecek olmaktan dolayı gururluyuz. Bizi gururlandıran bir başka olgu ise katılımcı sayısının yüksekliği oldu. Açıkçası beklentilerimizin üzerine de çıktık. Eğer İtalya gibi Uzak Doğu ülkeleri gibi noktalarda karantina uygulamaları olmasaydı katılımcı sayımız 3.000'in üzerinde olacaktı. Yarışla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve artık start saatlerini bekliyoruz. Organizasyonumuzun daha da coşkulu şeklinde geçmesi adına tüm Ürgüp halkını Ürgüp Meydanı yakınlarındaki start noktamıza da bekliyoruz. Sporcuların, sporcu yakınlarının, görevli ve gönüllülerin, medya mensuplarının ve bölge halkının sağlığını korumak adına Covid-19 salgını ile ilgili tüm tedbirleri de titizlikle takip edeceğiz. Bir kez daha sporculara sorunsuz ve keyifli bir yarış deneyimi sunarak ülkemizi ve bölgemizi başarıyla temsil edeceğiz.'

CEYLAN ATEŞ: SALOMON CUT KÜRESEL YARIŞ DÜNYASINDA ÇOK SAYGIN BİR YERE SAHİP

Bünyesinde Salomon ile birlikte dünyaca ünlü spor giyim markalarını barındıran ve sektörüne liderlik eden Amer Sports'un EMEA Bölgesi Genel Müdürü Ceylan Ateş ise basın toplantısında şu şekilde konuştu: 'Bu değerli organizasyon için bir kez daha Kapadokya'da olduğumuz için çok mutluyuz. Salomon Cappadocia Ultra Trail, küresel koşu dünyasında çok saygın bir yere sahip. Bu sebeple Amer Sports markalarından Salomon ile birlikte isim sponsorluğumuzun sürmesinden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca bu yıl da Salomon Koşu Takımı'ndan elit yabancı sporcular desteğimizle Kapadokya'da olacaklar. Salomon Cappadocia Ultra Trail ile birlikte Türkiye için yarattığımız değerden çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmamızı gelecek 5 yılı kapsayacak şekilde daha da uzattık. Ultra-Trail World Tour yarışlarından biri olan organizasyonumuzun geldiği noktadan da çok mutluyuz. Bu organizasyonla ilgili hayallerimizi de her geçen yıl büyütüyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında da tüm gücümüzle sahada olacağız. Yarışlara katılacak sporculara şimdiden başarılar diliyoruz.'

ATİLLA KUDUOĞLU: SALOMON OLARAK İSİM SPONSORLUĞUNU 5 YIL DAHA UZATMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu medya mensupları ile şu bilgileri paylaştı: 'Salomon Türkiye ile Argeus Travel & Events iş birliğinin beşinci yılını yaşıyoruz. Yarattığımız sinerjiden ve ülkemiz için oluşturduğumuz katma değerden çok mutluyuz. Ayrıca Salomon Türkiye olarak bu organizasyona 5 yıl daha isim sponsoru olmaya devam edecek ve iş birliğimizi toplamda 10 yıla taşıyacağız. Bunun için de büyük bir motivasyona sahibiz. Çünkü isim sponsorluğumuza, markamıza katkı sağlama bakışından çok ülkemize için değer yaratma perspektifinden bakıyoruz. İş birliğimizin hayata geçmesinde katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz.'

Corendon Airlines Pazarlama ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gökçe Uzun, Salomon Cappadocia Ultra Trail organizasyonunun bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını ve bu iş birliğinin uzun yıllar sürmesini dilediklerini belirtirken parkura çıkacak tüm sporculara da başarılar diledi.

Touristica Kültür Turları Müdürü Burak Özdemir ise Salomon Cappadocia Ultra Trail'in turizm sektörümüz için büyük bir değer yarattığını ve böylesine bir organizasyona sponsorluk desteği verdikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Özdemir, bu tip etkinliklere sponsorluk destekleri vermeye devam ederek hem turizmin hem de sporun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini de vurguladı.

Salomon Cappadocia Ultra Trail 2021, Ultra-Trail World Tour TV ve YouTube'dan canlı yayınlanacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail için bu yıl bir ilke de imza atılacak. Organizasyon, ilk kez Ultra-Trail World Tour TV'den canlı yayınlanacak ve dileyen herkes, dijital ortamda yarışı ücretsiz izleyebilecek.

ELİT ATLET SAYISI ARTTI

Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2021 yılında elit atlet katılımıyla da fark yaratacak. Dünyanın en zor parkurlarından biri olan UTMB'de genel klasman üçüncüsü olan Salomon atleti Fransız Mathieu Blanchard, yine aynı yarışta genel klasman dokuzuncusu olan İsviçreli Diego Pazos, Belçika Milli Takımı'ndan Manuella Soccol, 2021 Mozart 100 yarışı birincisi Fedrik Vancraeynest, UTMB'de kürsü gören tek Türk sporcu olan Kemal Kukul, milli atletimiz Meryem Kılınç Gündoğdu ve yine Salomon Türkiye takımından Mehmet Soytürk gibi atletler, patika koşusu branşının Şampiyonlar Ligi olarak addedilen Ultra-Trail World Tour için şampiyona puanı alabilmek adına Kapadokya'da olacak.

İLK KEZ ADIM ADIM İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'de atletizmin gelişimi ve genç sporcuların ultra maratonlara yönelmesi için değerli bir platform haline gelen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2021 yılından itibaren iyilik peşinde de koşulacak. Adım Adım ile iş birliğini hayata geçiren patika koşusu yarışı, bu sayede ilk kez sporcuların Adım Adım ile birlikte koşmasını ve STK'ların projeleri için bağış toplanmasını sağlayacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de Adım Adım ile birlikte toplanacak bağışlar, STK'ların toplumsal değer yaratan projeler için kaynak yaratılmasını sağlayacak. Bağış süreci, 1 Kasım 2021'e kadar devam edecek.

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı

Mehmet Aktürk, Aydın Ayhan, Kapadokya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak 13:24 Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın! İşçiler, içerideki malları kurtarmak için alevlerle boğuştu 12:42 Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın! İşçiler, içerideki malları kurtarmak için alevlerle boğuştu Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi         
12:29
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:59:18. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement