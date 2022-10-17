SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların zafer ve rekorlarıyla sona erdi - Son Dakika
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SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların zafer ve rekorlarıyla sona erdi

17.10.2022 10:30

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların zafer ve rekorlarıyla sona erdi119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi Oğuzhan Emre Singer olduAysel Yalaç, kadınlarda 63 kilometre parkur rekoru kırdıMestan Turhan, erkeklerde 38 kilometre parkur rekoru kırdıUğur DEMİRKIRDI -...

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların zafer ve rekorlarıyla sona erdi

119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi Oğuzhan Emre Singer oldu

Aysel Yalaç, kadınlarda 63 kilometre parkur rekoru kırdı

Mestan Turhan, erkeklerde 38 kilometre parkur rekoru kırdı

Uğur DEMİRKIRDI - Ahmet KORKMAZER/ ÜRGÜP, (DHA) - Kapadokya'nın spor turizminde yükselen markası Salomon Cappadocia Ultra-Trail, eşsiz yarış deneyimiyle bir kez daha tüm katılımcılardan tam not aldı.

Argeus Travel Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun kapanış gününe ise Kapadokya Çocuk Koşusu renk kattı. Elit koşucularla parkura çıkan minikler, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Organizasyonun ödül töreni, Ürgüp Meydanı'ndaki EXPO Alanı'nda düzenlendi. Üç farklı yarışta dereceye giren sporcular, madalyalarıyla birlikte özel ödüllerin de sahibi oldular.

KAPADOKYA'DA REKORLAR KIRILDI

119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi erkeklerde 12: 20: 57 derecesiyle Türk koşucu Oğuzhan Emre Singer oldu. Aynı parkurun kadınlar birincisi 16: 23: 11 derecesiyle Ukraynalı koşucu Ivana Kolaric oldu.

63 kilometrelik Medium-Trail parkurunda kadınlarda Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu. Aysel Yalaç, 06: 02: 12 derecesi ile Medium-Trail (63 kilometre) parkurunda kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı.

38 kilometrelik Short-Trail parkurunda kadınlarda Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02: 44: 30 derecesi ile Short-Trail (38 kilometre) parkurunda erkekler kategorisinin rekorunu kırdı.

Yarışlarda sonuçlar şu şekilde oldu:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Ivana Kolaric (Sırbistan) 16: 23: 11

2- Marietjie Du Plessis (Namibya) 16: 28: 15

3- Nicola Cleary (İrlanda) 16: 34: 55

Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) 12: 20: 57

2- Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) 12: 28: 31

3- Salih Bulut (Türkiye) 13: 14: 06

Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Aysel Yalaç (Türkiye) 06: 02: 12

2- Nuray Bulut Göktepe (Türkiye) 06: 03: 33

3- Lindi Georgiou (Güney Afrika) 06: 52: 43

Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Owen Davies (Birleşik Krallık) 05: 21: 59

2- Ryan Farrugia (Malta) 05: 45: 34

3- Amir Ahmadbeigi (İran) 05: 45: 41

Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Ekaterina Troshanova (Rusya) 03: 22: 02

2- Marija Pipiraite Grumbine (Litvanya) 03: 49: 29

3- Aidana Tulkibek (Kazakistan) 03: 50: 25

Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Mestan Turhan (Türkiye) 02: 44: 30

2- İrem Can Ayaz (Türkiye) 02: 49: 23

3- Leo Cabrol (Fransa) 02: 58: 12

(FOTOĞRAFLI)

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Kaynak: DHA

Kapadokya, Türkiye, Singer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların zafer ve rekorlarıyla sona erdi - Son Dakika

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