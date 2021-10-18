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SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından - Son Dakika

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından

18.10.2021 10:32

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardındanAydın Ayhan Güney: Güzel bir iş çıkınca hepimiz mutlu oluyoruz'Bir marka yaratmaya çalışıyoruz''Gelecek sene 80-85 ülkeden sporcu katılımı olacaktır'Atilla Kuduoğlu: Mükemmel bir organizasyon geçirdik'Koşucular burada yarışmayı çok seviyor''Önümüzdeki...

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından

Aydın Ayhan Güney: Güzel bir iş çıkınca hepimiz mutlu oluyoruz

'Bir marka yaratmaya çalışıyoruz'

'Gelecek sene 80-85 ülkeden sporcu katılımı olacaktır'

Atilla Kuduoğlu: Mükemmel bir organizasyon geçirdik

'Koşucular burada yarışmayı çok seviyor'

'Önümüzdeki yıl üst sınır 3 bin katılımcı'

Ata SELÇUK/ ÜRGÜP (DHA) - Ürgüp ve çevre bölgeler için yaklaşık 25 milyon TL'lik ekonomik katkı üreten ve katılımcılardan tam not alan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, dün koşulan Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu ve düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Organizasyonun ardından Argeus Travel & Events'in sahibi Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun iyi geçtiğini söyleyen Aydın Ayhan Güney, genele bakıldığında herkesin mutlu olduğunu dile getirdi. Güney, 'Organizasyonun akışından memnunuz. Çocuk Koşusu zaten her şeyi unutturuyor. Tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Çok yorucuydu ama sonuçta güzel bir iş çıkınca hepimiz mutlu oluyoruz' ifadelerini kullandı.

AYDIN AYHAN GÜNEY: BİR MARKA YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Argeus Travel & Events'in butik turizm yapan bir firma olduğunu kaydeden Güney, şunları söyledi: 'O sebeple koşu yarışı ne kadar kalabalık olursa olsun, bireysel hizmet vermeye çalışıyoruz yani her bir kişiye dokunuyoruz. Bu da onları memnun ediyor. Artı olarak cömertçe yaklaşıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Amaç burada 'kısa günün karı' değil. Biz burada bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Kapadokya, büyük bir marka. Daha alt markalarla büyümesi gerekiyor. Balon, mağara otelciliği? Bunlar hep yeni markalar. Spor turizminde de koşu, bisiklet gibi organizasyonları da burada büyük bir marka haline getirmek istiyoruz. Hedeflerimiz uzun vadeli. O yüzden mümkün olduğu kadar fazla insanı buraya çekip, onları memnun edip, daha fazla insanın gelmesini sağlamak istiyoruz. Son 7 yılda da bunu başardığımızı zannediyorum. Daha da büyüyecek, böyle kalmayacak. Bu tip organizasyonlar senede bir yapılan organizasyonlar. Bugünden yarına büyümesi söz konusu değil tabii ki. 7'nci yılını doldurdu. 10'uncu yılında, 15'inci yılında çok ayrı yerlerde olacak dünyada. Hedefimiz bu.?

'GELECEK SENE 80-85 ÜLKEDEN SPORCU KATILIMI OLACAKTIR'

Katılımcı sayılarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Aydın Ayhan Güney, 'Bu yıl pandemiden dolayı yaşadığımız seyahat kısıtlamaları biraz frenledi. O olmasaydı, bizim üst limitiz 3 bin, 3 bin 250 kişiydi. Bu sınırımız rahatlıkla dolardı. Daha da sakinleşirse, dolacaktır bu. Ama yabancılarla. Çünkü Türkiye'de ultra koşan sporcu sayısı belli ve limitli. Herhalde yüzde 70'i zaten burada. Sayıların artması için yabancı katılımcı gelmesi gerekiyor ve Kapadokya o konuda çok şanslı. 2019'da 80 ülkeden sporcu vardı. Bu sene 64 ülkeden. Seneye de zannediyorum 80-85 ülkeden sporcu olacaktır' diyerek sözlerini noktaladı.

ATİLLA KUDUOĞLU: MÜKEMMEL BİR ORGANİZASYON GEÇİRDİK

Atilla Kuduoğlu ise organizasyonun mükemmel geçtiğini söyledi. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir organizasyon tamamladıklarını dile getiren Kuduoğlu, 'Katılım gayet iyiydi. Her ne kadar pandemiden dolayı iptaller yaşansa da. Özellikle yurt dışından gelenlerde sıkıntılar oldu. Ama onun dışında hiçbir sorun yaşamadık. Tüm mesafeler güvenli bir şekilde yarışı tamamladı. Güzel bir organizasyon geçirdiğimizi düşünüyorum' dedi.

'KOŞUCULAR BURADA YARIŞMAYI ÇOK SEVİYOR'

Kapadokya'nın büyüleyici bir yer olduğunu belirten Kuduoğlu, şöyle konuştu: 'Tarihiyle, doğasıyla, inanılmaz bir yer. Birkaç koşucuyla konuştum. Avrupa'daki yarışlarda doğa, koşma imkanı çok fazla vermiyor. Bazı yerlerde tırmanmak zorunda kalıyorsunuz ve çoğunlukla yürüyorsunuz. Burası zorlayıcı bir parkur ve koşuyorsunuz. 119 km'de de, 63 km'de de, 38 km'de de vücudu zorlayan bir parkurumuz var. Dolayısıyla koşucular, burayı çok seviyor. Burada yarışmayı seviyor. Biz de onları ağırlamaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Bir sene sonra yapmaktan dolayı da çok sevinçliyiz, geri döndük tekrar. Herkes çok mutlu, insanların yüzünde gülümsemeyi görüyoruz, bu bizi çok sevindiriyor. '

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜST SINIR 3 BİN KATILIMCI'

Son olarak katılımcı sayısından bahseden Kuduoğlu, 'Bizim kaydımız 2 bin 700'e yakındı. Pandemiden dolayı bazı ülkeler dönüşte karantina uygulaması kararı aldı. Bundan dolayı iptaller oldu. Biz önümüzdeki yıl 3 bin diye konuşuyoruz. Önümüzdeki sene, herhalde ilk birkaç ay içerisinde kapatırız. 3 bin sınırında bırakacağız. Burası daha fazlasını kaldırmaz' ifadelerini kullandı.

SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından
SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından

Türk Lirası, Aydın Ayhan, Kapadokya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın ardından - Son Dakika


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