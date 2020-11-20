Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı - Son Dakika

Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı

20.11.2020 22:46

- Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı Eskişehir'de spor salonlarının kapatılması kararı tartışılıyor Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, yurt genelinde geçerli olan yeni uygulamalardan farklı olarak spor salonlarının 20 Kasım Cuma saat 20.

- Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı

Eskişehir'de spor salonlarının kapatılması kararı tartışılıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, yurt genelinde geçerli olan yeni uygulamalardan farklı olarak spor salonlarının 20 Kasım Cuma saat 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatılması yönündeki kararı sektör işletmeci ve çalışanlarının tepkisine sebep oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında pek çok işletme ve sektörde kapanmalar veya yeni kısıtlamalar görülürken spor salonlarına yönelik bir düzenleme yapılmadı. Bakanlığın açıkladığı genelgenin ardından Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, spor salonlarının yıl sonuna kadar kapalı kalacağı maddesini de içeren bir karar bildirisi yayınladı. Bu kararın sadece Eskişehir'de alınmış olmasının kafalarda soru işaretlerine sebep olduğunu belirten spor salonu çalışanları ve müşterileri, gereken önlemlerin alınması durumunda salonların kapatılmasına gerek olmadığını ifade etti.

Furkan Çalışkan: "Diğer illerde spora devam ediliyor"

Salonlar yaklaşık üç ay kapalı kaldıktan sonra açılmıştı. Spor salonlarında çalışanlar, insanların tedirgin olmaları sebebiyle salonlara eskisi kadar gelmediklerini belirtti. Bu sporun tamamen disipline bağlı olduğunu vurgulayan spor salonu müdürü ve fitness antrenörü Furkan Çalışkan, "Salonlar ortalama 3 ay kadar kapalı kaldılar, sonra haziran ayında açıldı. Ama durum yine kötüydü. İnsanlar tedirgindi ve spor salonlarına gelemiyorlardı. Bu spor tamamıyla disiplin istiyor. Sporcular azimle belli bir noktaya kadar gelmişken tekrardan bir ara veriliyor. Bu durumda spor yamayacaklar ve geriye gidecek vücutları, verdikleri emeklerin hepsi boşa gitmiş olacak. Bir tek Eskişehir'de böyle bir durum var. İstanbul, Ankara, İzmir vesaire diğer illerde spor salonlarının kapatılmasına yönelik herhangi bir haber bilgisi bizlere ulaşmadı. Bu durum bizleri tamamıyla olumsuz yönde etkiliyor. Büyük şehirlerde kısıtlamalar ile yola devam edilirken Eskişehir'de tamamen kapatma kararı alınması sorgulanacak bir durum" dedi.

"Biz gereken önlemleri alıyoruz"

Her gece salonu dezenfekte ediyoruz, temas edilen her yeri temizliyoruz diyen Çalışkan, içeride 10 metrekareye bir insan düşecek şekilde üye aldıklarını belirtti. Çalışkan, "Ateş ölçer ve HES kodu gibi önlemlerimize rağmen spor salonlarının kapatılması garibimize gidiyor. Diğer şehirlerle aynı muameleyi görmek istiyoruz" diye konuştu.

Erhan Vatasever: "Spor yapmak disiplin ister"

Her sporun disiplinli bir şekilde yapılması gerektiği bilinirken 10 yıldır sporla uğraşan Ersin Vatansever, "Fitness disiplin isteyen bir spordur. Bu sporun meşakkatini çok iyi bilirim. Düzenli bir çalışmam vardı ama salonlar kapanınca onu kaybedeceğiz. Evde ve dışarıda yaptığımız antrenman spor salonundaki verimi sağlamıyor. Sonuçta buradaki ağırlıklar ile vücut ağırlığı arasında çok fark var. Bu da sporcular için sıkıntı oldu tabii. Bu karar tuhafıma gitti. Sonuçta 15 milyonluk İstanbul, 5 milyonluk Ankara gibi Türkiye'nin en büyük iki şehrinde pandeminin yayılımı daha çok olmasına rağmen bu karar Eskişehir'de alınıyor. Doğal olarak herkes bu kararı tuhaf karşıladı. Hatta bu konuyla ilgili spor salonları bir dilekçe bile yazdı" şeklinde konuştu.

"Her şeyden soğuduk"

Salonlara genellikle uzun süreli kayıtlar yaptıran sporcular, yasakların bu şekilde devam etmesi sebebiyle spordan soğuduklarını belirtiyor. Vatansever, "6 aylık, 12 aylık kaydoluyorsun ve cebinden yüklü miktarda para çıkarıyorsun. Ara ver başla, ara ver başla olmuyor. Bunun yiyecek, içecek yatırımı da var. Bunları yiyip içtikten sonra vücudunu toparlıyorsun fakat birden salonlar kapanıyor, açılıyor ve tekrar yapacağım diyorsun. Sonra bir daha kapanıyor. Bu sefer psikoloji de etkileniyor, her şeyden soğuyorsun. İçeri geldiğimizde hocalarımız HES kodumuzu alıyor, maskemizi takmadan giremiyoruz. Hijyen kurallarında ve temizlikte hiçbir hata yok, herkes çok iyi çalışıyor. Bütün salonlar bu şekilde. Denetimler de öyle. Umarım en kısa zamanda her şey düzelir" diyerek sözlerini noktaladı.

Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı
Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı
Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı
Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı

Hıfzıssıhha Kurulu, Eskişehir, 20 Kasım, Cuma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı - Son Dakika Spor


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