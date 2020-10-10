Spor salonlarında denetimler sürüyor - Son Dakika

Spor salonlarında denetimler sürüyor

10.10.2020 09:22
Spor salonlarında denetimler sürüyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan komisyon ekibimiz, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca Özel Beden Eğitim ve Spor Tesislerine denetimlerini gerçekleştiriyor.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan komisyon ekibimiz, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca Özel Beden Eğitim ve Spor Tesislerine denetimlerini gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce'de Korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde il protokolünün katılımı ile denetimler yapılıyor. Valimiz Sayın Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sokaklarda denetimlerini yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi de spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Özel beden Eğitim ve Spor tesislerinde yapılan denetimlerde herhangi bir kusur görülmezken, denetimler her hafta devam edecek. - DÜZCE

Spor salonlarında denetimler sürüyor
Spor salonlarında denetimler sürüyor
Spor salonlarında denetimler sürüyor
Spor salonlarında denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Düzce, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor salonlarında denetimler sürüyor - Son Dakika Spor

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