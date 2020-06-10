Spor Salonlarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar - Son Dakika

Covid-19 sonrası yeni normal düzende; hem spor salonları, hem antrenörler hem de sporseverler, sağlığını korumak ve daha güvenli egzersiz yapmak için bir takım kurallara uymak zorunda. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı zorunlu kuralların yanı sıra bilinçli ve sorumluluk sahibi bir sporsever olarak alınacak ekstra kişisel önlemlerle hayatı daha da kolaylaştırmak mümkün. Hakan Demiray'a göre salonlar için de en önemli üç konu, sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı.



Öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken şey, kişisel temizliğimiz. Herkes kendi temizliğinden sorumlu olmalı. Ellerimizi egzersiz öncesinde ve sonrasında mutlaka bol su ve sabunla yıkamalıyız. Egzersiz esnasında ise dezenfektan kullanabiliriz. Ayrıca ellerimizi yüzümüze sürmekten kaçınmalıyız.

Uzmanların da belirttiği üzere çok sık dezenfektan kullanımı doğru değil. Ancak alet değişikliği sırasında kullanmakta fayda var. Sporcular hızlı ve derin nefes alıp verdiklerinden dezenfektanın solunmamasına dikkat edilmeli. Mümkünse alkolsüz ve antialerjik dezenfektan kullanmakta fayda var.

ABD'de yapılan ve sonuçları "Clinical Journal of Sports Medicine" dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, egzersiz aletlerinin özellikle elle tutulan yüzeylerinde biriken ter damlacıkları tehlike saçıyor. Bu nedenle egzersize başlamadan önce kullanacağımız aletlerin dezenfekte edildiğinden kesinlikle emin olmalıyız.

Spor salonunda maske kullanımı da çok önemli. Bu konuda birçok tartışma var. Uzmanlar, egzersiz yaparken uzun süre maske takan kişilerin hayati risk taşıdığını belirtiyor. Bu nedenle salonun kalabalık olmadığı zamanları ve alanları seçmeli, tercihen de fazla yorucu olmayan egzersizler yapılmalı. Eğer ortam kalabalıksa, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak egzersiz yapılabilir.

Egzersiz yaparken yüzün temas ettiği eşyalara özellikle dikkat etmeliyiz. Bu nedenle kendi havlumuzu ya da matımızı kullanmak faydalı olacaktır. Benzer sebeple su mataramızı da yanımızda taşımalıyız.

Havlu kullanırken aletler için ayrı, terimizi silmek için ve duş sonrası için ayrı ve tek kullanımlık olanlardan tercih etmeliyiz. Yani tek havlu değil birkaç farklı havlu kullanmak gerekir.

Egzersiz sırasındaki tüm kıyafetleri ve ayakkabımızı spora özel kullanmalı, egzersiz bitiminde ayrı bir çanta içerisinde muhafaza edip en az 60 derecede yıkamalıyız.

Egzersiz sonrasında evimizde duş almayı tercih etmekte fayda var. Eğer salonda duş alacaksak terlik ve ayrıca temiz havlu kullanmaya özen göstermeliyiz. Egzersiz yapanlarda en yaygın görülen hata çıplak ayakla duş almaktır. Bu şekilde ayak mantarı bulaşma riski de artar.

Sporseverler, bu kurallara uymayan bir kişiyi ya da görevliyi gördüklerinde salonların belirlediği ilgili yetkiliye durumu belirtmeleri, ikaz etmeleri gerekiyor.