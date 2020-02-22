Spor salonlarından hırsızlık yapan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor salonlarından hırsızlık yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Spor salonlarından hırsızlık yapan kişi yakalandı

7 saat önce

İSTANBUL'da spor salonlarındaki dolapların kilitlerini kırarak hırsızlık yapan kişi yakalandı.

İSTANBUL'da spor salonlarındaki dolapların kilitlerini kırarak hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Üsküdar, Fatih, Kadıköy, Çekmeköy ve Kartal'da spor salonlarında birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis çalışma başlattı. Sarp K.'ye ait 140 TL'nin dolap kilidi kırılarak çalındığı Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki spor salonuna girip çıkarken görüntülenen şüphelinin daha önce de sabıkası bulunan İnan A. (27) olduğu tespit edildi. Şüpheli İnan A., ekipler tarafından Söğütlüçeşme Metrobüs turnikelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında dolap kilidi açmaya yarayan özel şekil verilmiş çatal ile suçtan elde edildiği düşünülen 200 TL para ele geçirildi.

Benzer olaylar araştırıldığında şüpheli İnan A.'nın Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde Cenk Z.'ye ait cüzdanın, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde Güven K.'ye ait 900 TL'nin, Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde Alper Yıldırım K.'ye ait araç anahtarının, Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde Özgül Y.'ye ait 1600 TL'nin ve Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde Fikret D.'ya ait 1200 TL'nin çalınmasını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan İnan A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Spor salonlarından hırsızlık yapan kişi yakalandı

Kadıköy, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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